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Ученые рассказали о главной причине лишнего веса

23.12.2019 11:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ученые пришли к выводу, что причина ожирения - избыток питания, а не недостаток активности.



Считается, что когда люди меньше двигаются, они тратят меньше энергии и риск развития ожирения увеличивается. Ученые добавляют, что в индустриальных странах люди тратят меньше энергии, потому что живут в «стерильных» условиях и их иммунная система слабо нагружена. Однако это утверждение не совсем верно. 

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, поставило под сомнение эти догмы.

Ученые выяснили, что дети индейцев хиваро из амазонских джунглей Эквадора расходуют в течение дня не больше калорий, чем их американские сверстники. Но они делают это по-другому. Авторы новой научной работы, ученые Бэйлорского университета, считают, что это открытие должно повлиять на понимание проблемы ожирения.

«Схожесть в трате энергии говорит о том, что организм человека может гибко распоряжаться энергией в различных обстоятельствах. Важно, что чрезмерное питание, а не недостаток движения лежит в основе проблемы долгосрочного набора веса, и глобальное изменение питания начинается именно в детском возрасте», — рассказал автор исследования Самуэль Урлахер (Samuel Urlacher).

Обычно модели питания человека предполагают, что затраты энергии в течение дня можно просто складывать: чем больше человек двигается, тем больше энергии он может потратить. Эта концепция все чаще оспаривается в исследованиях, которые показывают, что траты энергии организмом ограничены сравнительно узкими рамками. То есть, например, при большем количестве упражнений на другие задачи организму придется тратить меньше энергии.

Раньше эти две противостоящие гипотезы не сравнивались напрямую на примере детей, которые живут в разных условиях.

Чтобы узнать, как дети тратят калории, Урлахер и коллеги собрали данные о детях народа хиваро, коренных жителей Эквадора, которые занимаются собирательством и сельским хозяйством. Они не только узнали, сколько энергии тратят дети за день, но и собрали информацию об их физической активности, состоянии иммунитета, росте и упитанности. Ученые сравнили их показатели с показателями детей в США и Великобритании.


Ученые обнаружили, что:

дети хиваро примерно на 25% более активны физически, чем дети в индустриальных странах;

они тратят в покое примерно на 20% больше энергии, чем дети в США и Великобритании; в большой степени это связано с высокой активностью иммунной системы;

количество калорий, которые они тратят за день, практически не отличается от количества, которое тратят дети в индустриальных странах, несмотря на все различия в образе жизни.

Ученые указывают, что из-за таких «энергетических ограничений» может замедляться рост детей: энергии может не хватать даже при достаточном питании. Этот механизм может играть роль в развитии ожирения и сахарного диабета 2 типа.

Важнейшим выводом из исследования авторы считают, что быстрые изменения в диете и увеличение потребления энергии являются главной причиной эпидемии ожирения. Снижение физической активности и влияние инфекций играют ограниченную роль.


«Упражнения остаются критически важными для нашего здоровья и поддержания нормального веса, учитывая, что они оказывают влияние на аппетит, мышечную массу, работу сердца и легких и многие другие факторы. Наши результаты не утверждают обратного. Каждый должен выполнять рекомендованную норму физической нагрузки в день», — уточнил Урлахер.
 
 
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Ученые пришли к выводу, что причина ожирения - избыток питания, а не недостаток активности.
 
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