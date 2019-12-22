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Пенсионерка разжигала котел и нечаянно подожгла на себе одежду

23.12.2019 11:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пенсионерка разжигала котел и нечаянно подожгла на себе одежду
Фото из открытых источников

Пенсионерка 1947 года рождения разжигала котел отопления бензином. В какой-то момент на женщине загорелась одежда. Она получила ожоги голеней и бедер и была доставлена в УЗ «ГКБСМП».

Причина пожара устанавливается.

Как сообщили в Минске, за минувшие сутки было зарегистрировано два пожара. На оказание технической помощи спасатели выезжали 9 раз.

В 04-58 в МЧС сообщили о пожаре во Фрунзенском районе по ул. Кузнечная. Причины устанавливаются. В результате пожара повреждены гараж, легковой автомобиль «Фольксваген Пассат» (находился в гараже) и кровля бани на общей площади 160 кв. м. 

Пенсионерка разжигала котел и нечаянно подожгла на себе одежду
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Теги: Минск
 
 
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