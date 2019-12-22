Пенсионерка разжигала котел и нечаянно подожгла на себе одежду

Источник материала: Аргументы и факты

Пенсионерка 1947 года рождения разжигала котел отопления бензином. В какой-то момент на женщине загорелась одежда. Она получила ожоги голеней и бедер и была доставлена в УЗ «ГКБСМП».

Причина пожара устанавливается.

Как сообщили в Минске, за минувшие сутки было зарегистрировано два пожара. На оказание технической помощи спасатели выезжали 9 раз.