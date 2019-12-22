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Вечером в Ганцевичском районе погиб пешеход - он шел по темной дороге без фликера
Источник материала: Tut.by
22 декабря в Ганцевичском районе под колесами автомобиля погиб 43-летний мужчина. Он шел по краю проезжей части,
Авария случилась примерно в 19.30 на автодороге Р-13 Клецк — Синявка — Ганцевичи — Лунинец.
На 36-м километре при встречном разъезде 30-летний местный житель на Ford Transit совершил наезд на пешехода, жителя деревни Огаревичи. 43-летний мужчина погиб.
«Пешеход двигался по краю проезжей части в попутном направлении, был не обозначен световозвращающими элементами», — уточнили в УВД. Проводится разбирательство.
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Жертвой ДТП стал 43-летний местный житель.
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