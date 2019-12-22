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Лидчанка год получала товары из интернет-магазина бесплатно. Как такое возможно?

23.12.2019 11:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В конце ноября в УВД Гродненского облисполкома обратилась владелица интернет-магазина из Могилева. Она рассказала, что одна из клиенток с начала года регулярно заказывает товары, но не оплачивает их.

Заказчицей оказалась 40-летняя жительница Лиды. Как сообщили в отделе уголовного розыска Лидского РОВД, в январе она заказала на сайте интернет-магазина инструменты и расходные материалы для маникюра.

Условием отправки товара была пересылка менеджеру изображения чека.

Через интернет-банкинг лидчанка провела операцию, не имея на карт-счете денег. В полученном чеке она обрезала слова «операция прервана» и отправила продавцу.

Менеджер увидел чек и дал добро на отправку товара, не вникая в детали и не проверяя поступление средств.

Так как интернет-магазин довольно крупный с множеством клиентов, то до конца осени никто не замечал отсутствия оплаты от фигурантки. Она же пользовалась этим вовсю, регулярно заказывая товар.

В середине ноября женщина ошиблась и отправила чек целиком, но даже этот прокол остался незамеченным: заказ более чем на тысячу рублей ей отправили.


Так или иначе, но недостачу немалой суммы на счету заметила владелица магазина. Проверив последний чек клиентки и увидев информацию об отказе в проведении операции, она изучила всю историю «платежей» заказчицы, после чего обратилась в милицию.

За все время фигурантка успела получить более 50 посылок общей стоимостью свыше 20 тысяч рублей.

Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки. Возбуждено уголовное дело.
 
Теги: Могилев
 
 
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В конце ноября в УВД Гродненского облисполкома обратилась владелица интернет-магазина из Могилева. Она рассказала, что одна из клиенток с начала года регулярно...
 
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