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В Гродно студенты «досили» сайты - якобы прокачивали знания, полученые в универе, - и попали под уголовку

23.12.2019 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно двое 23-летних парней при помощи специальных компьютерных программ с 2018 года по ноябрь 2019 года совершали DoS-атаки на интернет-сайты различных организаций Беларуси и других стран. Парни объяснили, что таким образом «прокачивали» свои знания и проверяли уязвимость определенных сайтов, сообщает СК.


Фото: Reuters

По данным следствия, 15 сентября этого года года заблокировали сайт одного из торговых центров Гродно. Потом парни совершали DoS-атаки и на другие сайты. В общем от действий молодых людей, которые являются студентами одного из гродненских вузов и обучаются по специальностям, связанным с информационными технологиями, пострадало более 20 интернет-ресурсов.

Возбуждено уголовное дело за компьютерный саботаж. Студентам грозит штраф или арест, или ограничение, или лишение свободы на срок до пяти лет.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно двое 23-летних парней при помощи специальных компьютерных программ с 2018 года по ноябрь 2019 года совершали DoS-атаки на интернет-сайты различных организаций...
 
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