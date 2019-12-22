На парковке в Миннесоте застрелили 19-летнего парня

Источник материала: СТВ

Новости США. В штате Миннесота в результате стрельбы погиб 19-летний парень, ещё 6 человек получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Инцидент произошёл на парковке возле местного ресторана. Пострадавших госпитализировали. Личность стрелявшего, а также мотивы его поступка устанавливаются. Подозреваемого ищет полиция.



