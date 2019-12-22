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На парковке в Миннесоте застрелили 19-летнего парня

23.12.2019 12:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В штате Миннесота в результате стрельбы погиб 19-летний парень, ещё 6 человек получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На парковке в Миннесоте застрелили 19-летнего парня

Инцидент произошёл на парковке возле местного ресторана. Пострадавших госпитализировали. Личность стрелявшего, а также мотивы его поступка устанавливаются. Подозреваемого ищет полиция. 

На парковке в Миннесоте застрелили 19-летнего парня

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Новости США. В штате Миннесота в результате стрельбы погиб 19-летний парень, ещё 6 человек получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент...
 
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