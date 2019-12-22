Итоги минувшей недели: белорусский рубль поддержали налоги

Средневзвешенный курс доллара на БВФБ за неделю снизился на 0,1% и составил 20 декабря 2,0997 рублей за доллар. Аналогичный курс евро опустился на 0,5% — до 2,3346 рублей за евро. Средневзвешенный курс российского рубля вырос на 0,3% и достиг 3,3688 белорусских рублей за 100 российских.





Итоги недели на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль подешевел к валютной корзине, но смог укрепиться к доллару и евро:





доллар −0,05%;

евро −0,53%;

российский рубль подорожал на 0,29% до максимума за 623 дня;





валютная корзина +0,04%.





Курс евро на бирже снизился в большей степени, чем доллара. К этому привело ослабление европейской валюты на рынке форекс. Оно, в свою очередь, было вызвано несколькими причинами.





В частности, в отчете Европейской комиссии об экономической политике еврозоны было сказано, что риск сохранения длительного периода низкого роста и инфляции, вызванного анемичным производством и старением населения, увеличился. А в пятницу 20 декабря вышли неплохие данные о темпах роста ВВП США и росте личных доходов американцев.





Не смогло поддержать евро даже одобрение палатой представителей США 18 декабря импичмента президента Дональда Трампа, так как сенат США, в котором большинство принадлежит республиканцам, явно не поддержит это решение.





Курс российского рубля на БВФБ поднялся, несмотря на то, что Комитет по иностранным делам сената Конгресса США 18 декабря одобрил пакет антироссийских санкций, который, в частности, обязывает президента США ввести рестрикции против суверенного долга России.





Однако никто не верит, что эти санкции будут приняты. Даже если сенат поддержит решение Комитета, то Дональд Трамп, скорее всего, наложит вето на этот закон.





Российский рубль на БВФБ на неделе подорожал, так как получил поддержку со стороны роста цен на нефть, которые поднялись до трехмесячного максимума после того как Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти в стране. Поддержали рубль и продажи валюты российскими экспортерами на Московской бирже в целях уплаты налогов.









Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля выросла за неделю на 0,04%. А среднедневной объем торгов валютами увеличился до 67,4 млн. рублей с 51,8 млн. рублей на предшествовавшей неделе.





В ближайшие дни белорусский рубль потеряет поддержку от продажи валюты для уплаты налогов, а спрос на валюту должен вырасти, поэтому курс доллара, евро и российского рубля, по-видимому, поднимется.