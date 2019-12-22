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От двух до пяти. Какие гарантии предоставляют на новые автомобили в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Белорусским покупателям новых авто стали доступны международные гарантии, однако сроки в зависимости от марки все еще отличаются почти в три раза. Максимальные действуют на Audi, KIA и Hyundai, которые бесплатно обслужат в течение пяти лет после покупки. AUTO.TUT.BY прошелся по белорусским автоцентрам и сравнил гарантийные условия.
Многие белорусские автоцентры сейчас выдают мировую гарантию. Так что обслуживать автомобиль можно в любой стране. Случись что, ремонт в том же Евросоюзе или России будет бесплатным, убеждают автодилеры. Но пользуются этой опцией редко: большинство новинок покупают сами белорусы, а используют обычно внутри страны.
От двух до пяти
В Беларуси гарантии содержат двойные ограничения — по сроку и пробегу. Собственно, ничего удивительного — так поступают во всем мире. Не считают километры только дорогие марки, такие как Porsche и Maserati. В свою очередь Volkswagen не смотрит на пробег кроссоверов Tuareg и Teramont, а Ford — фургонов Transit. Можно вдоволь кататься на любой модели Citroen, но в течение двух лет.
Щедрую гарантию в Беларуси дают на Audi. Она действует 5 лет или 150 тыс. км пробега, исходя из того, какое условие наступит раньше. И это на год больше, чем в соседней России, так что даже москвичи предпочитают покупать Audi в Минске. Гарантия международная и покрывает все основные узлы и агрегаты. За лакокрасочное покрытие отвечают еще дольше — 6 лет, а о коррозии кузова можно не беспокоиться 12 лет.
Длинная гарантия действует и на корейские автомобили. В KIA бесплатно обслуживают, пока не закончился 60-й месяц или автомобиль не «пробежал» 150 тыс. км. Правда насладиться идеальной покраской времени не так много — только 3 года, зато коррозию кузова устранят в течение 10 лет. Гарантия на Hyundai также «живет» 5 лет, но при пробеге до 100 тыс. км. Зато автомобиль подкрасят за свой счет в течение 60 месяцев.
Японцы тоже готовы подтвердить надежность своих автомобилей. Гарантией можно пользоваться 5 лет с пробегом до 100 тыс. км (до 150 тыс. — для Pajero Sport). При этом на коррозию кузова дают максимальные 12 лет. Такие же условия действуют для владельцев Škoda, разве что первые 2 года можно не смотреть на одометр.
Другие марки предлагают высокие гарантии только на конкретные модели. Например, пять лет дают на китайский Chery Tiggo 3, а также российские Volkswagen Polo и Tiguan.
Когда время — деньги
Большинство же марок дают белорусам 36 месяцев или 100 тыс. км пробега. Некоторые бренды предлагают продлить срок за доплату. Но расширенной, как правило, будет не мировая, а белорусская гарантия, как в случае с Volkswagen.
А вот самая короткая гарантия в Беларуси — всего 2 года. Столько готовы бесплатно обслуживать Mercedes, Peugeot, Citroen и Lada (серия 4×4). Кроме того, 2 года без ограничения пробега дают на Porsche, правда, позволяют расширить за доплату до 15 лет. За доплату же могут продлить гарантию до 5 лет и 160 тысяч км на Citroen и Peugeot.
Интересная ситуация сложилась в Беларуси у импортера BMW. Так, на автомобили более популярной немецкой сборки дают 2 года гарантии, а российской — на год больше. Расширить ее можно до 6 лет, но также за отдельную плату. Причем у BMW — самое лояльное ограничение по пробегу — 200 тысяч км.
Свои среди чужих
Иномарки из других стран в Беларуси готовы обслуживать по гарантии большинство автоцентров. Причем не важно, куплен ли автомобиль в России или стране Евросоюза. «Чужие» машины не принимают только дилеры Peugeot, KIA, Hyundai и Toyota.
Прохладны к «заезжим» также в Škoda и Chery. Парадокс, но в автоцентре «Минск-Лада» откажут даже владельцам машин с российской гарантией. А вот японские бренды Suzuki, Subaru и Toyota бесплатно возьмутся за автомобили из России, но откажут иномарке из Европы. Объясняется это просто: Беларусь, Россия и другие страны СНГ включены производителями в один регион.
Условия гарантии на новые автомобили в Беларуси
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Срок гарантии - немаловажный фактор при выборе нового автомобиля. Мы сделали всю работу за покупателей - узнали, на какие сроки и на каких условиях предоставляют...
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