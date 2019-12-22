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От двух до пяти. Какие гарантии предоставляют на новые автомобили в Беларуси

23.12.2019 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусским покупателям новых авто стали доступны международные гарантии, однако сроки в зависимости от марки все еще отличаются почти в три раза. Максимальные действуют на Audi, KIA и Hyundai, которые бесплатно обслужат в течение пяти лет после покупки. AUTO.TUT.BY прошелся по белорусским автоцентрам и сравнил гарантийные условия.


Многие белорусские автоцентры сейчас выдают мировую гарантию. Так что обслуживать автомобиль можно в любой стране. Случись что, ремонт в том же Евросоюзе или России будет бесплатным, убеждают автодилеры. Но пользуются этой опцией редко: большинство новинок покупают сами белорусы, а используют обычно внутри страны.

От двух до пяти

В Беларуси гарантии содержат двойные ограничения — по сроку и пробегу. Собственно, ничего удивительного — так поступают во всем мире. Не считают километры только дорогие марки, такие как Porsche и Maserati. В свою очередь Volkswagen не смотрит на пробег кроссоверов Tuareg и Teramont, а Ford — фургонов Transit. Можно вдоволь кататься на любой модели Citroen, но в течение двух лет.

Щедрую гарантию в Беларуси дают на Audi. Она действует 5 лет или 150 тыс. км пробега, исходя из того, какое условие наступит раньше. И это на год больше, чем в соседней России, так что даже москвичи предпочитают покупать Audi в Минске. Гарантия международная и покрывает все основные узлы и агрегаты. За лакокрасочное покрытие отвечают еще дольше — 6 лет, а о коррозии кузова можно не беспокоиться 12 лет.

Длинная гарантия действует и на корейские автомобили. В KIA бесплатно обслуживают, пока не закончился 60-й месяц или автомобиль не «пробежал» 150 тыс. км. Правда насладиться идеальной покраской времени не так много — только 3 года, зато коррозию кузова устранят в течение 10 лет. Гарантия на Hyundai также «живет» 5 лет, но при пробеге до 100 тыс. км. Зато автомобиль подкрасят за свой счет в течение 60 месяцев.

Японцы тоже готовы подтвердить надежность своих автомобилей. Гарантией можно пользоваться 5 лет с пробегом до 100 тыс. км (до 150 тыс. — для Pajero Sport). При этом на коррозию кузова дают максимальные 12 лет. Такие же условия действуют для владельцев Škoda, разве что первые 2 года можно не смотреть на одометр.

Другие марки предлагают высокие гарантии только на конкретные модели. Например, пять лет дают на китайский Chery Tiggo 3, а также российские Volkswagen Polo и Tiguan.

Когда время — деньги

Большинство же марок дают белорусам 36 месяцев или 100 тыс. км пробега. Некоторые бренды предлагают продлить срок за доплату. Но расширенной, как правило, будет не мировая, а белорусская гарантия, как в случае с Volkswagen.

А вот самая короткая гарантия в Беларуси — всего 2 года. Столько готовы бесплатно обслуживать Mercedes, Peugeot, Citroen и Lada (серия 4×4). Кроме того, 2 года без ограничения пробега дают на Porsche, правда, позволяют расширить за доплату до 15 лет. За доплату же могут продлить гарантию до 5 лет и 160 тысяч км на Citroen и Peugeot. 


Интересная ситуация сложилась в Беларуси у импортера BMW. Так, на автомобили более популярной немецкой сборки дают 2 года гарантии, а российской — на год больше. Расширить ее можно до 6 лет, но также за отдельную плату. Причем у BMW — самое лояльное ограничение по пробегу — 200 тысяч км.

Свои среди чужих

Иномарки из других стран в Беларуси готовы обслуживать по гарантии большинство автоцентров. Причем не важно, куплен ли автомобиль в России или стране Евросоюза. «Чужие» машины не принимают только дилеры Peugeot, KIA, Hyundai и Toyota.

Прохладны к «заезжим» также в Škoda и Chery. Парадокс, но в автоцентре «Минск-Лада» откажут даже владельцам машин с российской гарантией. А вот японские бренды Suzuki, Subaru и Toyota бесплатно возьмутся за автомобили из России, но откажут иномарке из Европы. Объясняется это просто: Беларусь, Россия и другие страны СНГ включены производителями в один регион.

Условия гарантии на новые автомобили в Беларуси

Марка

Срок, месяцы

Максимальный пробег, км

Обслуживание авто из-за рубежа, России

Audi

60

150 000

да

BMW

24 — немецкой сборки, 36 — российской

200 000

да

Chery

36 (Tiggo 3 — 60)

100 000 (Tiggo 3 — 150 000)

нет

Chevrolet

36

100 000

да

Citroen

24

без ограничения

да

Ford

36 (Transit — 24)

100 000 (Transit — без ограничения)

да

Geely

48

100 000

да

Haval

36

100 000 (F7 и F7x — 150 000)

да

Hyundai

60

100 000

нет

Jaguar

36

100 000

да

Kia

60

150 000

нет

Lada

36 (серия 4×4 — 24)

100 000 (серия 4×4 — 50 000)

нет

Land Rover

36

100 000

да

Maserati

36

без ограничения

да

Mazda

36

100 000

да

Mercedes-Benz

24

без ограничения

да

Mitsubishi

60

100 000 (Pajero Sport — 150 000)

да

Nissan

36

100 000

да

Peugeot

24

60 000

нет

Porsche

24

без ограничения

да
Ravon 36 100 000 нет

Renault

36

100 000

да

Škoda

60 (Superb — 36)

100 000

нет

Subaru

36

100 000

из России — да, из Европы — нет

Suzuki

36

100 000

из России — да, из Европы — нет

Toyota

36

100 000

из России — да, из Европы — нет

Volkswagen

36 (Polo и Tiguan — 60)

без ограничения (Polo и Tiguan — 100 000)

да

Volvo

36

100 000

да

Zotye

48

100 000

да
 
Теги: Минск
 
 
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Срок гарантии - немаловажный фактор при выборе нового автомобиля. Мы сделали всю работу за покупателей - узнали, на какие сроки и на каких условиях предоставляют...
 
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