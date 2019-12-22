Хулиганство: административное или уголовное наказание?

Источник материала: Кобринский вестник

Зачастую большинство правонарушителей не осознают, что их действия могут быть квалифицированы как хулиганство. Но всегда стоит помнить, что незнание закона не освобождает от ответственности.

Одними из наиболее распространенных правонарушений является хулиганство. Причем за его совершение может наступить как административная, так и уголовная ответственность.

Уголовная ответственность за хулиганство (согласно ст. 339 УК Республики Беларусь), также как и административная ответственность за мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь) наступает с 14 лет, и это не смотря на то, что по общему правилу административной и уголовной ответственности подлежит физическое лицо, достигшее ко времени совершения правонарушения шестнадцатилетнего возраста. Это только подчеркивает общественную опасность указанных деяний и их последствий.

По итогам 11 месяцев в общественных местах совершено 280 уголовно наказуемых хулиганств, что составляет 15,4% от всего количества преступлений зарегистрированных в общественных местах, и 4095 мелких хулиганств.

Как мелкое хулиганство квалифицируются оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу.

Здесь следует понимать, что действия хулигана отличаются безнравственностью поведения, циничным отношением к гражданам.

Мелкое хулиганство может выражаться:

– в оскорблении граждан словами и жестами;

– распевании непристойных песен;

– срывании плакатов, афиш, газет;

– вывешивании в общественных местах непристойных рисунков, текстов;

– беспричинном создании паники в общественных местах;

– умышленной езде на транспорте по лужам вблизи тротуаров;

– поджигании бумаги или корреспонденции в почтовых ящиках.

При этом перечень деяний, подпадающих под эту статью, остаётся открытым, и главным квалифицирующим признаком остаётся нарушение общественного порядка и спокойствия граждан.

Что следует понимать под общественным порядком? Законодательством данный термин не закреплен. Вместе с тем, общественный порядок можно определить как систему волевых общественных отношений, складывающихся главным образом в общественных местах на основе соблюдения норм права, направленных на обеспечение личной и общественной безопасности граждан, на создание благоприятных условий для нормального функционирования предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений, для труда и отдыха граждан, уважения их чести, человеческого достоинства и общественной нравственности.

Статья 339 УК Республики Беларусь. Хулиганство

Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганство), – наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет. Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения (злостное хулиганство), – наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок от одного года до шести лет. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, применением взрывчатых веществ, взрывных устройств или предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, либо совершенные с угрозой их применения, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостное хулиганство), – наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Около 39% уголовно наказуемых хулиганств, совершенных на территории Брестской области в текущем году, связаны с причинением телесных повреждений гражданам либо применениям насилия, около 30% – с повреждением транспортных средств, как правило, автомобилей.

Грубое нарушение общественного порядка может выражаться в совершении таких действий, которые повлекли:

– срыв массового мероприятия;

– временное прекращение нормальной деятельности учреждения, предприятия, общественного транспорта;

– причинение вреда здоровью, законным правам и интересам человека.

Так, около 9.00 часов мужчина, 1991 года рождения, в дорожном кафе, расположенном на одной из оживленных автомагистралей, из порошкового огнетушителя распространил порошок по помещению кафе. Своим хулиганским поступком он нарушил деятельность организации.

В начале января мужчина, 1998 года рождения, около 19.00 возле кинотеатра областного центра из хулиганских побуждений распылил газовый баллончик в сторону несовершеннолетней девочки, 2004 года рождения.

В обоих случаях следователями дана правовая оценка действиям мужчин.

Явное неуважение к обществу характеризуется заведомым пренебрежением лицом общепринятыми нормами поведения, активным противопоставлением своей личности интересам общества или отдельных лиц. Это относится и к таким местам, которые не принято считать общественными, например лес, пустырь. В данном случае, соблюдение общественного порядка направлено на обеспечение спокойствия не только больших групп граждан, но и каждого члена общества в отдельности.

Исключительный цинизм в составе хулиганства – это проявление в действиях крайне презрительного отношения к основным нравственным ценностям общества.

Исключительным цинизмом, в частности, может быть признано:

– проявление бесстыдства, издевательства над больными, престарелыми, лицами, находящимися в беспомощном состоянии,

– совершение хулиганских действий в условиях общественного или стихийного бедствия,

– надругательство над обычаями, традициями.

Чтобы не стать жертвой хулиганских действий, нужно соблюдать меры предосторожности, избегать общения с незнакомыми лицами в состоянии алкогольного опьянения, ведущими себя агрессивно.

Необходимо обратить внимание на защиту своего автомобиля от противоправных посягательств. Желательно парковать транспортное средство на охраняемых стоянках. Если вблизи места вашего жительства таковых не имеется, автомобиль лучше ставить на освещенных участках местности, в пределах видимости камер видеонаблюдения.

В случае, если вы стали жертвой хулиганов, или в отношении вас совершено иное противоправное деяние незамедлительно сообщите об этом в милицию по телефону «102».

Помните, чем скорее вы сообщите о преступлении, тем выше вероятность задержания преступника!

ОИОС УВД по материалам УОПП УВД.