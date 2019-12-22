22 декабря отмечается День энергетика

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





На протяжении многих лет коллектив электрических сетей Дубровенского района филиала «Оршанские электрические сети» РУП «Витебскэнерго» профессионально и ответственно выполняет задачу надежного и качественного электроснабжения.

—Основная цель нашей деятельно­сти — бесперебойная подача электроэнергии потребителям, — отмечает начальник Дубровенского РЭС Александр Блинников. — Мы понимаем, что от этого зависит свет и уют в домах, квартирах, стабильная работа субъектов хозяйствования. Поэтому к каждому делу подходим серьезно и ответственно. Решение основных задач обеспечивается за счет проведения плановых комплексных капитальных ремонтов объектов электросетей. За одиннадцать месяцев текущего года мы провели ремонт 148 км воздушных линий электропередачи и 35 комплексно-трансформаторных подстанций. Однако главный результат нашей работы — высокая надежность и без­опасность системы. Хочу подчеркнуть, что значительных аварийных ситуаций в 2019 году не было допущено.

Примечательно, что Дубровенский район электрических сетей в этом году стал площадкой для общесетевой противоаварийной тренировки энергетиков Бела­руси и России. Руководством отрасли нашей страны была дана высокая оценка качеству подготовки и проведения меро­приятия.

—Целенаправленная работа по диспетчеризации и автоматизации позволяет повысить надежность электросетей и достичь высокой степени автоматизации системы электроснабжения, — рассказывает Александр Блинников. — Сегодня значительно сократилось время определения участка, на котором произошло отключение электроэнергии, а значит и время восстановления электроснабжения. Кроме того, продолжается освоение современных технологий, оснащение РЭС новым оборудованием и спецтехникой.

Безусловно, энергетик — особая профессия. Каждый ее работник, независимо от должности, должен быть безупречным профессионалом, иметь глубокие знания в своей области. Работа в электроэнергетике тяжелая и опасная, она требует хорошего знания дела и ответственности. Сегодня на предприятии сложился коллектив компетентных специалистов и работников, которые надежно и ответственно работают в любое время года. И каждый заслуживает благодарных слов за добросовестный труд. Звание «Выдатнік беларускай энэргасістэмы» присвоено диспетчеру Владимиру Болохову. Почетной Грамотой РУП «Витебскэнерго» отмечен мастер Александр Курносов. Филиалом «Оршанские электрические сети» поощрены Почетными грамотами электромонтер ОВБ Олег Иванов, электромонтер Александр Поляков.

—Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса! Искренне поздра­вляю вас с профессиональным праздником! Энергетика — одна из базовых отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой зависят благополучие и комфорт в домах и на производ­стве,— констатирует Александр Блинников. — Наш труд требует высочайшего профессионализма, дисциплины, готовности в любой экстремальной ситуации действовать слаженно и оперативно. Уверен, что и в дальнейшем мы будем обеспечивать устой­чивую работу энергетического комплекса, развивать и совершенствовать важную для жизни района отрасль. Благодарю вас за добросовестный труд, ответственный и профессиональный подход к делу. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, неисчерпаемой энергии, безаварийной работы!