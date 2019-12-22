Нюша объяснила, почему назвала дочь Симбой

Источник материала: Tut.by

В ноябре прошлого года Нюша впервые стала мамой — певица родила дочь Игорю Сивову. Все это время артистка наслаждалась материнством и с удовольствием делилась фотографиями наследницы. Правда, до недавнего времени скрывала лицо и имя малышки, пишет starhit.

«Мы долго думали над именем. Изучали, читали, смотрели в сочетании со знаком зодиака, годом, характером. Я верю, что это влияет на судьбу. Не хотели называть в честь бабушки, прабабушки», — ранее признавалась артистка.

И вот, наконец, Нюша перестала скрывать имя девочки. «Знакомьтесь, моя дочь — Симба», — заявила она в интервью одному из российских глянцевых журналов.

Фанаты отметили, что девочка как две капли воды похожа на отца, а вот имя ребенка не всем пришлось по душе. «Симба Игоревна? Да, тяжеловато девочке в школе будет»; «Что, реально Симба? Хорошо, что не Чунга-Чанга»; «Дочь похожа на Игоря, но понятно теперь почему держали имя в секрете!» — эмоционально отреагировали подписчики.

Сообщается, что 29-летняя артистка с мужем долго думали над именем будущего ребенка. В итоге они воодушевились известным диснеевским мультфильмом.

«Нам с мужем нравится „Король Лев“, и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь — Скорпион, это непростой знак. А сильной личности нужно сильное имя. У нас был запасной вариант — Мирослава. Мы с мужем решили, что когда ее увидим, сразу поймем, какое имя подойдет больше. Так и произошло», — поделилась Нюша.