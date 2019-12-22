«Это смешные деньги». Белорусские пенсионеры о том, что можно купить на нашу пенсию за границей

Источник материала: Tut.by

Белорусскую пенсию в сравнении с выплатами в других странах не назовешь даже средней. И даже с учетом наших цен и тарифов благосостояние пенсионеров у нас значительно ниже, чем у многих за границей. «Мы обычно не смотрим в магазинах, сколько чего брать. Колбасу схватил, то-се. А в Беларуси на кассе людей пожилых жалко. На ленте половинка хлеба, чуть-чуть творога, молоко и все. Как люди выживают, не знаю», — говорит белорусская пенсионерка Мария, которая 17 лет назад переехала жить в Италию и «нисколько не жалеет об этом». FINANCE.TUT.BY спросил у белорусских пенсионеров, уехавших за границу, как им там живется, на что хватает нашей пенсии и сколько получают местные люди на заслуженном отдыхе.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Пожилые люди, имеющие местную пенсию, могут поехать на круизном лайнере на неделю-две куда-нибудь»

Тамара сейчас живет в Австралии уже 14 лет. В Беларуси она работала больше 25 лет инженером, поэтому стажа для пенсии у нее хватает. Однако по меркам Австралии «белорусская пенсия — это смешная сумма, как и у всех белорусов», поэтому Тамара ее даже не снимает.

— В Австралии я пенсию не получаю, — рассказывает собеседница. — Система пенсий здесь совершенно не такая, как у нас. Если у меня муж хорошо зарабатывал, у него есть какие-то сбережения, то ни он, ни я пенсию не получаем. Государство считает, что мы должны жить на те деньги, которые он заработал. Если говорить про размер пенсии австралийцев, то, к примеру, у моей свекрови она 926 австралийских долларов за 2 недели, то есть 1852 в месяц (2671 рубль). Она одинокий пенсионер. А если пенсионеры живут вдвоем — муж и жена, то по местным законам они будут иметь в полтора раза меньше.

Тамара работает — ухаживает за пожилыми людьми, делает для них покупки, помогает помыться, что-то приготовить.

— Получаю я 28 австралийских долларов (40,39 рубля) в час. Часов беру немного — 12 в неделю. Это в районе тысячи долларов месяц, — говорит Тамара. — Пожилые люди, имеющие местную пенсию, могут себе позволить такие услуги. Они могут поехать на круизном лайнере на недели две куда-нибудь. Выбирают подешевле каюты. Такое путешествие стоит около тысячи долларов (1442 рубля). Там полный пансион.

Как рассказывает Тамара, коммунальные услуги в Австралии людям обходятся дорого. Все платится по счетчикам, нет такого, как в Беларуси, что что-то по количеству человек.

— На коммуналку у нас уходит около 500 долларов (721 рубль). Но это за 3 месяца. Продукты недешевые, но много скидок. К примеру, 1,5 литра молока стоит 3,5 доллара (5 рублей). Яйца у нас продаются дюжинами, стоят от 3 до 8 долларов (4,32−11,54) в зависимости от размера и бренда. Кстати, у нас нет таких яиц, как в Беларуси, — с белым желтком. Чем там кур кормят, не знаю. Помидоры и огурцы здесь есть нельзя, это не белорусские, трава травой, только один вид. У нас есть американский оптовый магазин Costco, там готовая курица гриль стоит 6 долларов (8,65). Всегда есть продукты, которые можно купить со скидкой. Два самых крупных супермаркета разносят буклеты со скидками, акционные товары меняются каждую неделю.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Тамара говорит, что в некоторых торговых сетях в определенное время продукты, у которых скоро закончится срок годности, можно купить за копейки. Там и фрукты, и овощи, и выпечка.

— Перед праздниками в последние часы работы магазинов тоже делают большие скидки, чтобы продукты распродать, чтоб не пропадали, — продолжает Тамара. — Баранины и говядины здесь хватает, но цены высокие. Доходят до 30 долларов (43,27) за килограмм. Черешню, клубнику, голубику можно поехать и пособирать за копейки на ферме. В лесу полно грибов. Можно бесплатно ловить рыбу. У меня муж рыбачит. В последний раз привез угрей. А вообще в магазинах тут рыба и морепродукты очень дорогие.

На импортную одежду и обувь цены здесь сумасшедшие, сильно завышены, рассказывает Тамара. Поэтому иногда бывают скидки и по 80%.

«Теперь мне тяжело смотреть, как живут белорусы»

Мария уехала в Италию изначально на заработки. Думала, два года поработает там, решит все свои финансовые вопросы и вернется в Беларусь. Однако живет там уже почти 17 лет.

— Я отработала 22 года на предприятии химической промышленности. Никогда не меняла работу. Еще в стаж мне вошло 3 года учебы в училище, то есть на пенсию заработала, — рассказывает Мария. — В 2000 году я получила квартиру. Это было время, когда самим уже нужно было делать ремонт, получали без отделки. Денег на это не было, потому что зарабатывала я тогда около 100 долларов в эквиваленте. Поэтому я решила поехать в Италию на работу.

Мария рассказывает, что некоторые ее коллеги так сделали, поэтому она тоже решилась.

— В 2002 году на нашем предприятии начались сокращения, это еще больше убедило меня, что нужно ехать, — продолжает собеседница. — В мае 2003 года я отправилась в Италию. Сразу работали без документов, было тяжело. Языка тогда я еще не знала, и это создавало много трудностей. Но сейчас уже я ни капельки не жалею, что уехала. Уже все знаю, никого и ничего не боюсь. И муж итальянец, если что, он придет на подмогу.

По словам Марии, сейчас она работает — ухаживает за стариками. Все официально, с заключением контракта и уплатой налогов.

— Работаю с вечера пятницы до утра понедельника. Во вторник и среду по 4 часа. В месяц чистыми получаю 983 евро (2305 рублей). Муж мой итальянец, но пенсия у него маленькая, потому что до положенного стажа не хватило 3 года. Он получает 668 евро (1566 рублей), — говорит собеседница. — Какая средняя пенсия у местных, точно не могу сказать, но больше тысячи евро. У знакомого полицейского на пенсии в районе 1700 евро (3986 рублей). Я на Сицилию езжу отдыхать, там у меня подруга, которая всю жизнь проработала бухгалтером на железной дороге. У нее пенсия 1400 евро (3282 рубля). Но там это нормально, потому что цены ниже, чем у нас на севере.

Как рассказывает Мария, они с мужем живут небогато. Но их дохода хватает, «чтобы и домой в Беларусь съездить, и на море, чтобы что-то себе купить, чтобы зайти в магазин и не отказывать себе ни в чем».

— Белорусская пенсия у меня примерно 240 рублей. Но я ее не получаю. Карточка у моих детей, которые живут в Беларуси. Они этими деньгами за квартиру платят. По итальянским меркам сумма мизерная, — говорит пенсионерка. — Самый свежий пример. Поехали с мужем в супермаркет, взяли продуктов, отдали 136 евро. Конечно, мы столько покупаем и тратим не каждый день. Где-то раз в месяц такая сумма уходит на покупку овощей, мяса, фруктов. А потом покупаем молоко, хлеб — повседневное.

«На белорусскую пенсию ни здесь, ни в Беларуси никак не проживешь», — уверена собеседница.

— Жилья своего у нас с мужем в Италии нет. Мы сняли дом. Платим за него 400 евро. Он был без мебели, без ничего, даже без лампочек. Все мы делали сами с нуля. Мы здесь живем с 2012 года. Плюс платим за электричество, газ. Чтобы экономить на отоплении, поставили себе печку на пеллетах — прессованной стружке, теперь у нас на отопление на сезон уходит 800−900 евро. А раньше получалось больше 2000. Мы живем за городом — там жилье дешевле, у нас есть машина, поэтому добраться до города для нас не проблема.



Александра Квиткевич, TUT.BY

«О жизни на белорусскую пенсию и речи быть не может», — делает вывод Мария.

— Когда я работала в Беларуси, мне казалось, что я получаю нормальную зарплату, можно было заплатить и за квартиру, и за свет, и за газ. Можно было прожить. Гоняли на выходные в Польшу, там что-то покупали. Раньше нужно себе ботинки купить и, к примеру, детям одежда нужна. Покупаешь детям, а сама уже как бог даст. Колготки порвались, думаешь выбросить или зашить. А теперь мне тяжело смотреть, как живут белорусы, — говорит Мария. — Мы обычно не смотрим в магазинах, сколько чего брать. Колбасу схватил, то-се. А в Беларуси на кассе людей пожилых жалко. На ленте половинка хлеба, чуть-чуть творога, молоко и все. Как люди выживают, не знаю. Когда я в последний раз прилетала в Беларусь к родственникам, ехала к брату, поменяла 50 евро. Купила в магазине колбасы, бутылку вина, еще какие-то мелочи, на дорогу до брата денег уже не хватило. Пришлось поменять еще 50 евро.

У Марии в Беларуси много родственников. Говорит, что семьи ее обоих братьев живут совсем небогато, материальное положение тяжелое.

— Когда приезжаю, всегда стараюсь подкинуть им пару копеек — 200−300 евро. Жена брата говорит: «Хочу внуку купить велосипед, а он стоит 100 евро. А у меня пенсия 190. Не могу себе позволить». Купила детям велосипеды, потому что с вашими пенсиями и зарплатами они бы их в жизни не увидели.

«В Минске я могла бы оплатить коммуналку, купить хлеб, молоко и какую-нибудь курицу раз в неделю»

Галина уехала из Беларуси больше пяти лет назад, как только вышла на пенсию. Она познакомилась на сайте знакомств с нынешним мужем и спустя полгода она переехала к нему в Германию.

— Здесь я ни пенсий, ни пособий не получаю, — рассказывает Галина. — Могла бы выбить пособие для эмигрантов, но оно небольшое, а волокиты бумажной много. В Германии очень сложная пенсионная система. Сильно отличается средняя пенсия у мужчин и женщин. К примеру, если мужчина получает 1000 евро (2344 рубля), то женщина, скажем, 600 (1400). И это очень скромные суммы. 1000 евро из-за высокой стоимости коммуналки, а у многих еще и аренды — это только на самое необходимое.

Женщина рассказывает, что ее муж получает пенсию чуть больше 1100 евро (2580 рублей). Он работал некоторое время шахтером, а потом у него был свой небольшой бизнес.

— Я в Германии не получаю ни пенсий, ни пособий. Белорусская пенсия у меня 340 с лишним рублей. Но я ее здесь не трачу, только когда приезжаю в Минск. Все равно ее здесь хватит только на два похода в магазин, — говорит Галина. — Чтобы не сидеть у мужа на шее и для разнообразия, я работаю няней у знакомых. Мы живем в небольшом городке, садиков здесь мало, и в них трудно попасть. Поэтому няни, или как здесь иногда называют дневные мамы, очень востребованы. Я смотрю соседского годовалого ребенка. Его мама на 3−4 часа в день ходит на работу, а мы в это время гуляем, кушаем и спим. Больше мне ничего делать не нужно. Получаю я 5 евро (11,7 рубля) час. В месяц получается около 400 (937 рублей).

У Галины еще есть доход от сдачи жилья в Минске. Она говорит, что в квартире уже пять лет живет одна и та же семья. Сдает ее Галина официально. Без учета налога она получает за нее 200 евро (468 рублей).

— Сдавать квартиру очень удобно, когда живешь в другой стране. Во-первых, хоть и небольшой, но доход, во-вторых, коммуналку платить не нужно. А когда я прилетаю в Беларусь на побывку, живу у родственников, — рассказывает пенсионерка. — В Германии коммунальные услуги очень дорогие. У нас в месяц в холодное время года уходит около 350 евро (820 рублей) на все услуги. Хорошо, что у мужа жилье собственное — в наследство осталось, так бы пришлось еще и за аренду платить, а это еще минимум 500 евро (1172 рубля).



Александра Квиткевич, TUT.BY

По словам пенсионерки, продукты в Германии «недорогие, а если знать, где и когда бывают скидки, то можно прилично сэкономить».

— Хлеб стоит 1,3 евро (3 рубля), литр молока — 0,8−1 евро (1,87−2,34), свинина — 7−8 евро (16,4−18,8), 10 яиц — 1,5−2 евро (3,51−4,68), сыр — 8−10 евро (18,7−23,4), рис — 1,5−2 евро (3,51−4,68), — перечисляет Галина. — Когда я только приехала, меня удивило, что здесь овощи и фрукты дороже, чем в Беларуси. Мне почему-то всегда казалось, что в Европе они дешевле. Помидоры сейчас у нас стоят около 3 евро (7 рублей), яблоки под 2 евро (4,68), картошка 1,2−1,5 евро (2,81−3,51).

Одежду и обувь Галина с мужем покупают только со скидками на распродажах.

— Даже не потому, что так дорого. Просто если есть возможность сэкономить, почему бы не сэкономить? — с улыбкой говорит собеседница. — Еще мы в Польшу иногда за обувью и одеждой ездим. Мне нравятся их местные бренды. Цена в Польше ниже, чем у нас.

Галина говорит, что однозначно не хочет возвращаться в Беларусь. Потому что в Германии у нее уровень жизни гораздо выше, чем был бы здесь.

— В Беларуси меня ничего хорошего не ждет. Квартиру сдавать не получится, потому что самой нужно будет где-то жить. И на все про все останется только пенсия. В Германии я могу себе позволить многое — какие-то путешествия, развлечения, разнообразные продукты. Да, приходится экономить на некоторых услугах, к примеру на парикмахерской. Сама я стригусь у мастера на дому, обходится мне в 15 евро — это дешево. В парикмахерской недалеко от дома цены на услуги начинаются от 20 евро. Мужа стригу сама машинкой. Раз в месяц мы ходим в прачечную стирать постельное белье. Одна загрузка большой машины на 10 кило стоит 7 евро. И это дешевле, чем все перестирать нашей маленькой машинкой, потому что вода в Германии дорогая. Думаю, в Минске я могла бы себе позволить только оплатить коммуналку, купить хлеб, молоко и какую-нибудь курицу раз в неделю.