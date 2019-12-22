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К смерти приговорили профессора из Пакистана. Он оскорбил пророка Мухаммеда в соцсетях

23.12.2019 12:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В городе Мултан (Пакистан) 33-летнего профессора, преподавателя вуза Джунаида Хафиза приговорили к смерти. Его обвиняли в богохульстве: якобы педагог позволил себе писать в соцсетях «уничижительные комментарии» в адрес пророка Мухаммеда – центральной фигуры ислама. Об этом сообщает DW.

За «антиисламские материалы», размещенные в интернете, Хафиза арестовали еще в марте 2013-го. Он ожидал приговора шесть лет. Профессор находился в одиночной камере – вероятно, его бы убили, будь он среди других заключенных. Из соображений безопасности суд проводили прямо в тюрьме.

Адвокат, который защищал Хафиза первое время, говорил, что получал угрозы, а потом был убит. Второй адвокат преподавателя заявил, что обжалует решение суда, потому что оно ошибочно. Кроме смертной казни, Джунаиду Хафизу назначили штраф на сумму 3,2 тысячи долларов, добавляет ABC News.

За Джунаида Хафиза вступились правозащитники. Рабия Мехмуд из правозащитной организации Amnesty International назвала приговор «грубой судебной ошибкой» и призвала к немедленному освобождению Хафиза, обеспечив безопасность фигуранта дела, членов его семьи и его представителей. А местные и международные правозащитники утверждают, что пакистанские власти используют спорный закон о казни за богохульство ради запугивания религиозных меньшинств и сведения личных счетов.

Фото обложки: Sofia Masini.

 
 
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В городе Мултан (Пакистан) 33-летнего профессора, преподавателя вуза Джунаида Хафиза приговорили к смерти. Его обвиняли в богохульстве: якобы педагог позволил себе...
 
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