Рукопашники из Слуцка стали лучшими в Беларуси и представят страну на чемпионате Европы

Источник материала: Слуцк Город





Бойцы слуцкого клуба «Феникс» привезли медали с республиканского турнира по рукопашному бою «Кубок БГУФК». Бои проходили в субботу, 21 декабря.

От слуцкого филиала клуба смешанных единоборств «Феникс» среди взрослых выступили Антон Бартошик и Никита Слабко. Среди юношей 16-17 лет выступали Антон Фомин, Александр Шевченко, Павел Яновский, Богдан Бадыль, Станислав Сосновский и Егор Уваров.

Фомин Антон в очередной раз доказал, что он лучший в республике и стал чемпионом Беларуси по рукопашному бою в весовой категории до 60 кг, в финале соревнований выиграв с небольшим отрывом одноклубника Шевченко Александра, занявшего, соответственно, второе место на соревнованиях.





— Хотелось бы отметить Шевченко Александра, всесторонне развитый парень, который помимо единоборств занимается танцами и показывает хорошие результаты в обоих направлениях, — сказал главный тренер слуцких «фениксов» Алексей Крепец.





Кроме этого, чемпионом Беларуси в весовой категории до 55 кг стал случчанин Яновский Павел, в финале одержавший победу на соперником из России.

— Долго шел Павел к заветной цели, провёл три поединка, во всех одержал победу и выполнил разряд кандидата в мастера спорта, — добавил тренер.







И ещё один чемпион из Слуцка: Бадыль Богдан стал «рукопашником» страны среди спортсменов в возрасте 13-14 в категории до 70 кг.





Другие подопечные Крепца заняли 3-е места: Сосновский Станислав занял в весовой категории до 75 кг, Бартошик Антон в весовой до 60 кг среди мужчин. Слабко Никита провел четыре боя и во всех одержал победы, но, к сожалению, в схватке за выход в финал уступил опытному одноклубнику Бачуну Артему, и также занял третье место на турнире.





Уваров Егор уступил сопернику из России в первом круге соревнований.

— От себя хотелось бы сказать, что все ребята молодцы, отработали на сто процентов, получили новый соревновательный опыт. Несмотря на травмы, смогли выступить и доказать, что бойцы из Слуцка лучшие, — говорит Алексей Алексеевич.





По итогам соревнований совместными усилиями клуб «Феникс» занял первое общекомандное место на «республике». В мае 2020 ребята, занявшие первые места, будут представлять нашу страну на чемпионате Европы в Минске.

— Мы работаем не на показуху, а на результат, — заключил Алексей Крепец.





Занятия слуцкого филиала клуба «Феникс» проходят на базе средней школы №11.



Slutsk-Gorod.by