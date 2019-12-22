Жительница Лиды почти год бесплатно отоваривалась в интернет-магазине

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, в милицию обратилась владелица интернет-магазина из Могилева. Она сообщила, что одна из клиенток с начала года регулярно заказывает товары, но не оплачивает их.

Заказчицей оказалась 40-летняя жительница Лиды. Как сообщили в отделе уголовного розыска Лидского РОВД, в январе 2019 года она заказала на сайте интернет-магазина инструменты и расходные материалы для маникюра. Условием отправки товара была пересылка менеджеру изображения чека.

Через интернет-банкинг лидчанка провела операцию, не имея на карт-счете денег. В полученном чеке она «обрезала» слова «операция прервана» и отправила продавцу. Менеджер увидел чек и дал добро на отправку товара, не вникая в детали и не проверяя поступление средств. Подобную аферу женщина провернула не один раз и по итогу получила более 50 посылок на общую сумму 20 тыс. рублей.

Когда владелица магазина обнаружила факт обмана, обратилась в милицию. Теперь действиям 40-летней лидчанки будет дана правовая оценка. По данному факту возбуждено уголовное дело.