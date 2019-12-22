ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жительница Лиды почти год бесплатно отоваривалась в интернет-магазине

23.12.2019 12:45 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Жительница Лиды почти год бесплатно отоваривалась в интернет-магазине
shutterstock.com

Как стало известно, в милицию обратилась владелица интернет-магазина из Могилева. Она сообщила, что одна из клиенток с начала года регулярно заказывает товары, но не оплачивает их.

Жительница Лиды почти год бесплатно отоваривалась в интернет-магазине 21-летний минчанин приобрел автомобиль за сувенирные доллары

Заказчицей оказалась 40-летняя жительница Лиды. Как сообщили в отделе уголовного розыска Лидского РОВД, в январе 2019 года она заказала на сайте интернет-магазина инструменты и расходные материалы для маникюра. Условием отправки товара была пересылка менеджеру изображения чека.

Через интернет-банкинг лидчанка провела операцию, не имея на карт-счете денег. В полученном чеке она «обрезала» слова «операция прервана» и отправила продавцу. Менеджер увидел чек и дал добро на отправку товара, не вникая в детали и не проверяя поступление средств. Подобную аферу женщина провернула не один раз и по итогу получила более 50 посылок на общую сумму 20 тыс. рублей.

Когда владелица магазина обнаружила факт обмана, обратилась в милицию. Теперь действиям 40-летней лидчанки будет дана правовая оценка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Рукопашники из Слуцка стали лучшими в Беларуси и представят страну на чемпионате Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика