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Температурные рекорды по всей Беларуси. Не последние в этом году

23.12.2019 12:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

22 декабря в 13 городах Витебской, Могилевской и Гомельской областей обновились рекордные показатели тепла

Вчера теплее всего было в Гомеле и Брагине – 9,5 градуса тепла. Здесь побит рекорд 30-летней давности, когда было +7,6. 

В Жлобине воздух прогрелся до 8,7 градуса. Последний раз примерно так же тепло здесь было в 1989 году – 7,8 градусов.

На Могилевщине теплее всего было в Мстиславле, где температура достигла +8,8, что превысило максимум 2015 года.


Температурный рекорд по стране в целом остался на прежнем уровне, 10,3 градуса выше нуля. 

Однако 23-25 декабря в Беларуси сохранится теплая и влажная погода, то есть новые  рекорды у нас еще впереди.
 
Теги: Гомель
 
 
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22 декабря в 13 городах Витебской, Могилевской и Гомельской областей обновились рекордные показатели тепла
 
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