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С дорог страны пропали все мобильные камеры скорости. Что произошло
Источник материала: Tut.by
С середины прошлой недели на дорогах страны не выставляют мобильные камеры, фиксирующие превышение скорости, об этом AUTO.TUT.BY сообщили в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».
В начале декабря ГАИ
В «Безопасных дорогах Беларуси» — операторе Единой системы фотофиксации нарушений скорости, AUTO.TUT.BY сообщили, что их сотрудники не выставляют мобильные камеры с 19 декабря. Распоряжение об этом поступило оператору от ГАИ Беларуси и касается всех регионов страны.
— Какое время мы не будем выставлять мобильные датчики — неизвестно, срок не определен. Стационарные камеры продолжают работать, — сообщили в компании.
Что послужило причиной для такого решения, в ГАИ узнать пока не удалось.
Возможно, это связано с недавним
Лукашенко подчеркнул, что нужно тщательно разобраться в ситуации и сформировать оптимальные условия, чтобы человек был заинтересован соблюдать правила дорожного движения.
Спустя три дня, 19 декабря,
Также в течение ближайшего времени будет проведена ревизия дорожных знаков, в том числе тех, которые ограничивают максимальную скорость движения.
— Сотрудники ГАИ и владельцы дорог (Министерство транспорта и коммуникаций, облисполкомы и Мингорисполком) проведут ревизию дорожных знаков и с учетом детального анализа происшествий, связанных с нарушением скорости движения, внесут соответствующие корректировки в работу приборов по измерению скорости, — сообщил тогда начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк.
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С середины прошлой недели на дорогах республики не выставляют мобильные камеры, фиксирующие превышение скорости автомобильным транспортом, об этом AUTO.TUT.BY...
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