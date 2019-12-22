 Осиповичскую спецшколу-интернат посетили курсанты Военной академии

Источник материала: Асiповiцкi край

Праздник к нам приходит!

В рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» курсанты Военной академии Республики Беларусь посетили спецшколу-интернат города Осиповичи. Будущие офицеры приехали не с пустыми руками: в преддверии праздника они выступили перед детишками с новогодней концертной программой и принесли юным зрителям не только эмоции, но и подарки.

На протяжении всего утренника восторженные улыбки не покидали детские лица. Юным зрителям очень понравилось музыкальное представление, конкурсы и игры.

Каково же было их восхищение, когда на праздник заглянули Дед Мороз и Снегурочка.

– Нам очень приятно встречать в канун Нового года наших хороших друзей – курсантов Военной академии. Детям необходимо внимание. Время, которое курсанты уделили им, – бесценно, – рассказала директор спецшколы-интерната города Осиповичи Лариса Гормаш.

Выступление курсантов завершилось, но музыка и аплодисменты будут звучать в учреждениях, над которыми шефствует Военная академия, на протяжении всего года. Члены художественной самодеятельности ведущего военного вуза страны продолжат колесить по просторам нашей страны и дарить детям и взрослым радость, улыбки и хорошее настроение.



