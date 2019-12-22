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Обвиняемых в убийстве Джамаля Хашогги приговорили к смертной казни

23.12.2019 12:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Саудовской Аравии пятерых человек, которые причастны к убийству журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги, приговорили к смертной казни. Об этом сообщил генеральный прокурор страны, передает Reuters.



Еще троих приговорили к тюремным срокам, в общей сложности они проведут в заключении 24 года. Имена осужденных не раскрываются.

В сентябре наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман признал ответственность за убийство Хашогги. Он заявил, что ничего не знал о готовящемся преступлении, однако это произошло во время его правления.

Журналиста Джамаля Хашогги убили в октябре 2018 года, когда он пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. В 2017 году он переехал из Саудовской Аравии в США, где писал колонки с критикой власти и наследного принца Мухаммеда бин Салмана.
 
 
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В Саудовской Аравии пятерых человек, которые причастны к убийству журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги, приговорили к смертной казни. Об этом сообщил генеральный...
 
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