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МВД объявляет конкурс на лучшие фото и видео

23.12.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

С 5 декабря 2019 года Министерство внутренних дел Республики Беларусь проводит конкурс на лучшую фото- и видеоработу под названием «В объективе». Его целью является привлечение внимания к истории и традициям органов внутренних дел, формирование объективного восприятия обществом повседневной деятельности сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск.

Авторские работы с заявками принимаются до 20 февраля 2020 года по адресу uios@mvd.gov.by.

 
 
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С 5 декабря 2019 года Министерство внутренних дел Республики Беларусь проводит конкурс на лучшую фото- и видеоработу под названием «В объективе». Его целью является...
 
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