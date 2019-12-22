МВД объявляет конкурс на лучшие фото и видео

Источник материала: Асiповiцкi край

С 5 декабря 2019 года Министерство внутренних дел Республики Беларусь проводит конкурс на лучшую фото- и видеоработу под названием «В объективе» . Его целью является привлечение внимания к истории и традициям органов внутренних дел, формирование объективного восприятия обществом повседневной деятельности сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск.

Авторские работы с заявками принимаются до 20 февраля 2020 года по адресу uios@mvd.gov.by.