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МВД объявляет конкурс на лучшие фото и видео
23.12.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
С 5 декабря 2019 года Министерство внутренних дел Республики Беларусь проводит конкурс на лучшую фото- и видеоработу под названием
Авторские работы с заявками принимаются до 20 февраля 2020 года по адресу uios@mvd.gov.by.
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С 5 декабря 2019 года Министерство внутренних дел Республики Беларусь проводит конкурс на лучшую фото- и видеоработу под названием «В объективе». Его целью является...
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