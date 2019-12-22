|
Дожди и +10°С ожидается в Беларуси 24 декабря. А когда зима?
23.12.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дожди и до 10 градусов тепла ожидается в Беларуси 24 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны ожидаются дожди, по юго-западу в отдельных районах - сильные дожди.
Ночью и утром 24 декабря во многих районах республики сохранится туман, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности. Ветер переменных направлений 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла, днем - 5-10 выше нуля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дожди и до 10 градусов тепла ожидается в Беларуси 24 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)