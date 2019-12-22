Жёсткое лобовое на старой трассе у д. Нехачево (туман был сильный)

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 23 декабря 2019 года рано утром на старой трассе у д. Нехачево под Берёзой.





Столкнулись автомобили в условиях сильного тумана, один из них перевернулся в кювет.





На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и МЧС , движение ограничено.





О пострадавших пока ничего не сообщается, официальной информации нет.







