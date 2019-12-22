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Жёсткое лобовое на старой трассе у д. Нехачево (туман был сильный)
23.12.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 23 декабря 2019 года рано утром на старой трассе у д. Нехачево под Берёзой.
Столкнулись автомобили в условиях сильного тумана, один из них перевернулся в кювет.
На месте происшествия работают сотрудники
О пострадавших пока ничего не сообщается, официальной информации нет.
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