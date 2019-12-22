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Жёсткое лобовое на старой трассе у д. Нехачево (туман был сильный)

23.12.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 23 декабря 2019 года рано утром на старой трассе у д. Нехачево под Берёзой.

Жёсткое лобовое на старой трассе у д. Нехачево (туман был сильный)

Столкнулись автомобили в условиях сильного тумана, один из них перевернулся в кювет.

Жёсткое лобовое на старой трассе у д. Нехачево (туман был сильный)

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и МЧС, движение ограничено.

Жёсткое лобовое на старой трассе у д. Нехачево (туман был сильный)

О пострадавших пока ничего не сообщается, официальной информации нет.

Жёсткое лобовое на старой трассе у д. Нехачево (туман был сильный)

Жёсткое лобовое на старой трассе у д. Нехачево (туман был сильный)

 
 
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  ДТП произошло сегодня, 23 декабря 2019 года рано утром на старой трассе у д. Нехачево под Берёзой. Столкнулись автомобили в условиях сильного тумана, один из них...
 
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