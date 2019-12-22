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Никогда не поздно. 92-летний пенсионер исполнил мечту всей жизни

23.12.2019 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Исполнить свою мечту никогда не поздно. 92-летний житель дома для престарелых впервые в жизни покатался на лыжах. 

Как сообщает Daily Mail, Роберт Трулок из британского города Уитни за несколько месяцев до своего 93 дня рождения съехал с горки. Мужчина сидел в специально оборудованном инвалидном кресле, которым управлял лыжник во время спуска по склону. 

Никогда не поздно. 92-летний пенсионер исполнил мечту всей жизни

По словам Роберта, он всегда хотел покататься на лыжах, но уже давно решил, что упустил эту возможность. Однако недавно желание пенсионера было услышано, и ему предложили воплотить свою мечту. 

Никогда не поздно. 92-летний пенсионер исполнил мечту всей жизни

Когда Трулок съехал с горки, он поблагодарил всех за помощь и сказал, что снова почувствовал себя живым. 

Никогда не поздно. 92-летний пенсионер исполнил мечту всей жизни

«У меня был замечательный день, который я никогда не забуду. Возраст не должен мешать тебе исполнить мечту, и я надеюсь, что доказал это сегодня», – добавил Роберт. 

Никогда не поздно. 92-летний пенсионер исполнил мечту всей жизни

Кстати об исполнении мечты, недавно мы рассказывали о молодом человеке, которому девушка сама сделала предложение.

Вдобавок невеста подарила парню квартиру и машину – здесь подробнее

Люди в материале: Роберт Трулок, Robert Trulocke
 
 
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Исполнить свою мечту никогда не поздно. 92-летний житель дома для престарелых впервые в жизни покатался на лыжах.  Как сообщает Daily Mail, Роберт Трулок из британского...
 
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