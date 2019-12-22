В Минске пьяный водитель на каршеринговом VW влетел в ограждение трамвайной остановки

Источник материала: Tut.by

Каршеринговый автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель, врезался в ограждение трамвайной остановки в Минске, сообщили в столичной ГАИ.

Авария произошла 22 декабря, около 05.10, на улице Козлова. Предварительно установлено, что 23-летний водитель Volkswagen Polo ехал со стороны площади З. Бядули в направлении улицы Козлова, на закруглении дороги не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение трамвайной остановки.

В результате ДТП водитель не пострадал, автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Выяснилось, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения — 1,6 промилле алкоголя.