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В Минске пьяный водитель на каршеринговом VW влетел в ограждение трамвайной остановки

23.12.2019 12:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каршеринговый автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель, врезался в ограждение трамвайной остановки в Минске, сообщили в столичной ГАИ.

Авария произошла 22 декабря, около 05.10, на улице Козлова. Предварительно установлено, что 23-летний водитель Volkswagen Polo ехал со стороны площади З. Бядули в направлении улицы Козлова, на закруглении дороги не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение трамвайной остановки.

В результате ДТП водитель не пострадал, автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Выяснилось, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения — 1,6 промилле алкоголя.

 
Теги: Минск
 
 
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Медицинское освидетельствование показало 1,6 промилле алкоголя.
 
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