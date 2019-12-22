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В Минске пьяный водитель на каршеринговом VW влетел в ограждение трамвайной остановки
Источник материала: Tut.by
Каршеринговый автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель, врезался в ограждение трамвайной остановки в Минске,
Авария произошла 22 декабря, около 05.10, на улице Козлова. Предварительно установлено, что 23-летний водитель Volkswagen Polo ехал со стороны площади З. Бядули в направлении улицы Козлова, на закруглении дороги не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение трамвайной остановки.
В результате ДТП водитель не пострадал, автомобиль получил серьезные механические повреждения.
Выяснилось, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения — 1,6 промилле алкоголя.
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Медицинское освидетельствование показало 1,6 промилле алкоголя.
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