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В Хорватии 5 января состоится второй тур президентских выборов

23.12.2019 11:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Хорватии.  Первый тур президентских выборов в Хорватии не выявил победителя: больше половины голосов избирателей никто из 11 кандидатов не получил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Хорватии 5 января состоится второй тур президентских выборов

Второй тур гонки за главный государственный пост страны пройдёт 5 января. Борьбу за президентское кресло продолжат лидер оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович, который набрал 29,5 % голосов, и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович с результатом почти 27 %. 

В Хорватии 5 января состоится второй тур президентских выборов

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Новости Хорватии.  Первый тур президентских выборов в Хорватии не выявил победителя: больше половины голосов избирателей никто из 11 кандидатов не...
 
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