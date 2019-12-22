Юбилей света и тепла. С Днем энергетика!

Источник материала: Ивьевский край

Дни все короче, все темнее, значит, скоро празднуют свой профессиональный праздник люди, дарящие нам круглосуточно и свет, и тепло - работники энергетической отрасли Республики Беларусь. О том, что праздник вот-вот настанет, а затем и рождественско-новогодние торжества наступят, говорит и тот факт, что возле административного здания Ивьевского района электрических сетей появилось очередное чудо, созданное руками самих работников.





Правда, это не рождественский олень с колесницей Санта Клауса (Дед Мороз традиционно предпочитает тройку лошадей), который каждый год зачаровывал ивьевчан своей невероятной красотой. Олень улетел, видно, в свою Лапландию готовится к праздникам.

Теперь возле здания сверкает и блистает огромная серебристая игрушка-шар. Почти и не хуже, нежели на Октябрьской площади Минска. Пожалуй, даже лучше, потому что эту невероятную игрушку-сказку не покупали за огромные деньги, а, опять-таки, создавали всем коллективом: и технари, и лирики. Чтобы прочно, чтобы красиво, чтобы надежно, не тратя лишних средств. В принципе, здесь все всегда именно так и делается. Коллектив во главе со своим руководителем Всеволодом Авенировичем Мельгуем, как большая и дружная семья, где каждый человек беспокоится и о хлебе насущном, и о дне завтрашнем. Вместе празднуют, вместе радуются, вместе работают.

Юбилейные 60 лет в ноябре уходящего года отпраздновала энергосистема Гродненской области, внесшая огромный вклад в повышение энергетической независимости государства и эффективности национальной энергетики. 60 лет самоотверженного труда энергетиков Гродненщины дали весомые результаты - Гродноэнерго, в состав которого входит и Ивьевский район электрических сетей, занимает передовые позиции по многим направлениям деятельности. Энергосистема Гродненской области - это высококвалифицированный и сплоченный коллектив, успешно внедряющий в производство инновационные системы и разработки.

Коллектив Ивьевского района электрических сетей, по словам его руководителя, горд тем, что является неотъемлемой частью белорусской энергосистемы и обеспечивает на своей территории надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей. Все мы свидетели того, что это именно так. Ивьевские энергетики доказывали это всегда, в том числе и в минуты и часы нештатных ситуаций.

Залог успешной работы предприятия - в правильном и своевременном решении социальных вопросов, улучшении условий труда и отдыха работников, спокойствии и творческом настроении коллектива. Это предприятие всегда отличает гарантированное соблюдение трудовых, социально-экономических прав и интересов работников. Оно является хорошим примером организованности, ответственности, дисциплинированности и активной жизненной позиции.

Каждый в районе знает, что в электросетях работать престижно, надежно, и зарплаты для нашего региона неплохие. И одновременно каждый если не сразу, то со временем понимает: чтобы ощутить эти льготы на себе, надо соответствовать созданному на предприятии макету поведения работников. Здесь приживаются только самые грамотные в своем деле, дисциплинированные и ответственные. Иным путь закрыт.

О том, что здесь работает много достойных людей, говорят и награды, которых удостоены лучшие работники и к 60-летию энергосистемы области, и ко Дню энергетика Республики Беларусь. Грамотами Гродноэнерго, Ивьевского райисполкома, Белэнерго награждены за долголетний и безупречный труд: диспетчер В. Петровский, техник Е. Виршич, электромонтер Р. Козич, мастер Д. Бильмон, начальник Иьевского района электрических сетей В. Мельгуй, электромонтер В. Лопато, техник В. Головенко, заместитель начальника по сбыту М. Ишеков, электромонтеры В. Валько, В. Тихон, О. Бурак, В Кайрис, кладовщик Л. Сафаревич, машинист бурильно-крановой установки Д. Баринов.





В эти дни на предприятии царит особенная, праздничная атмосфера. Конечно, своим чередом идут трудовые будни. Но администрация и цеховой комитет профсоюза, руководит которым начальник диспетчерской службы Николай Николаевич Найден, уже продумали всю новогодне - рождественскую программу действий.

Конечно же, предприятие, как и всегда, примет участие в районном конкурсе на лучшее праздничное оформление зданий и территорий, работники получат поздравления. Но наиболее почувствуют праздники, конечно же, дети тех, кто работает в Ивьевском районе электрических сетей. Кроме получения традиционных наборов сладостей, 26 декабря они отправляются в увлекательное путешествие в сказочный лес около деревни Залейки, ведущий в усадьбу Деда Зимника и Бабы Завирухи. А 29 декабря их ждут Дед Мороз и Снегурочка на большой елке во Дворце культуры тракторного завода города Минска. Пятьдесят девочек и мальчиков вместе с родителями поедут на праздник в столицу, и огни елки в указанном Дворце культуры будут гореть только для них. На вопрос, почему дети едут так далеко на "корпоративную" елку, Всеволод Авенирович ответил, что это ведь столица. Кроме елки, будут и экскурсии по праздничному Минску. И эта поездка станет для ребят незабываемой.

Как видим, на предприятии не только умеют и могут работать, но так же тщательно и ответственно продумывают и отдых работников и их детей. И пусть так будет всегда. С праздником вас, энергетики района и ваши семьи! Пусть вам станет теплее и светлее от благодарности людей за ваш труд. Здоровья, удачи, благополучия!

















В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.