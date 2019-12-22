Как белорусские музыканты отметят Рождество? Вы, кстати, тоже можете к ним присоединиться

Источник материала: Tut.by

Главное ежегодное событие для всех любителей белорусской фольклорной музыки состоится уже в эту среду — традиционный «Калядны фэст» пройдет 25 декабря в Re:Public . Как и всегда, на сцене выступят выдающиеся коллективы и исполнители средневековой и фолк-музыки. Какие сюрпризы они приготовили зрителям важнейшего мероприятия фолк-культуры? Рассказываем.



Фото предоставлено организаторами

В этом году праздник этно-музыки пройдет под знаком группы «Стары Ольса». Во-первых, это постоянный участник «Каляднага фэста». А во-вторых, в 2019-м группа отмечает 20-летие творческого пути. Именно поэтому пять часов звука в этом году будут посвящены группе «Стары Ольса».

Гости феста также услышат несколько популярных европейских рождественских песен, переведенных на белорусский язык, в исполнении дуэта Алеся Чумакова и Татьяны Ячной. В лайнапе числится Кася Радзивилова и ее группа «Рарог» — ребята 12−14 лет, которые играют на специфических инструментах, выступят на фесте. Создать определенную атмосферу им поможет волынка, свирель, скрипка, барабан. Следом за ними своим творчесвом поделится дуэт шотландских волынок Piobrock — единственный коллектив Беларуси, который играет на традиционных шотландских волынках? На фестивале группа не будет изменять традициям и «запилит» старый добрый рок: гостям обещают каверы и возможность услышать знакомые мелодии.

Коллектив Trollwald удивит новыми песнями, участники обещают организовать сюрприз с приглашенным музыкантом. Небольшой спойлер: прозвучит песня, которую Андрей Апапович (экс-участник «Стары Ольса») и Руслан Ильин (экс-участник групп Znich, Soulsides) написали совместно. К «Каляднаму фэсту 2019» этно-проект Патриции Свитиной, которая с детства мечтала выступить на фесте, тоже готовит специальную рождественскую программу.

Участники «Фламмеи» — коллектив исторического танца — в этом году покажут танцевальные движения, которые разучат вместе с гостями шоу. Но это не единственный коллектив исторического танца, который выступит на фестивале. Ребята из «1410» также примут в нем участие. Группа познакомит всех присутствующих на шоу с «трэшем и угаром» средневекового и белорусского народного танца — важнейшей и, к сожалению, почти потерянной частью культуры Беларуси. В рамках своих выступлений коллектив поможет желающим открыть для себя новое, а также прочувствовать и полюбить танцы наших предков.

«Дударскі клуб» — творческое неформальное объединение белорусских мастеров, которые делают волынки. На «Калядным фэсце» участники клуба сыграют как традиционные, так и средневековые мелодии. В рамках выступления для всех присутствующих будут организованы танцевальные мастер-классы, чтобы гости праздника могли не только послушать хорошую музыку, но и потанцевать.

Когда: 25 декабря, 17.30 Где: Re:Public Сколько: от 15 рублей — танцпол, от 35 рублей — место за столиком Купить билет

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