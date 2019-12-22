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Фантастические твари-2: российский моряк продолжает публиковать фото необычных морских существ
Источник материала: Tut.by
На протяжении нескольких лет Роман Федорцов из Мурманска, работающий на рыболовецком траулере, публикует в своем
На момент публикации заметки у профиля Романа 588 тысяч подписчиков и 3147 публикаций. О его Instagram регулярно пишут различные СМИ, начиная с
Ниже — серия из 10 больше всего понравившихся нам снимков, опубликованных в профиле моряка в этом году:
Это химера, она же рыба-кролик, она же рыба-крыса, она же акула-призрак. Считается несъедобной
А это морская гусеница.
На снимке выше запечатлен морской анемон (актиния) — это хищные беспозвоночные животные.
Ковровая акула.
А это, конечно, морская звезда.
Как говорится в описании, «морские звезды — беспозвоночные животные принадлежащие типу иглокожих. Почему „иглокожие“? Дело в том, что у этих существ очень жесткая кожа, а с внешней стороны она еще и покрыта шипами или иглами, которые являются пластинами из карбоната кальция».
Колючие пинагоры или круглоперые.
Глубоководный удильщик — одно из самых удивительных морских обитателей, живущее на глубине от 1,5 до 3 километров.
Здесь сразу два «чудища» — к зубатке добавилась гигантская изопода, представитель рода крупных равноногих ракообразных.
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На момент публикации заметки у профиля Романа 588 тысяч подписчиков и 3147 публикаций.
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