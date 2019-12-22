Источник материала: Новости Волковыска

⚡ Национальный банк Беларуси опубликовал расчетные величины стандартного риска (РВСР) на январь 2020 года, сообщает управление информации и общественных связей Нацбанка❗

В итоге в январе 2020-го белорусов ждет снижение ставок, причем как по кредитам, так и по депозитам.

РВСР для новых срочных банковских вкладов будет выглядеть следующим образом:

отзывные депозиты для физических и юридических лиц в национальной валюте – 6,65% годовых (6,84% в декабре 2019);

(6,84% в декабре 2019); безотзывные депозиты для физических лиц в национальной валюте со сроком размещения от 1 до 6 месяцев – 9,66% годовых (9,69% в декабре 2019);

(9,69% в декабре 2019); безотзывные депозиты для физических лиц в национальной валюте со сроком размещения от 6 до 12 месяцев – 10,39% годовых (10,59% в декабре 2019);

(10,59% в декабре 2019); безотзывные депозиты для физических лиц в национальной валюте со сроком размещения свыше одного года – 12,51% годовых (12,66% в декабре 2019);

С начала 2020-го отзывные и безотзывные депозиты станут менее выгодными.

РВСР для новых кредитов составят:

для юридических лиц (без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям президента, правительства Беларуси, за счет средств республиканских и местных органов государственного управления) – 11,56% годовых (11,65% в декабре 2019);

(11,65% в декабре 2019); для физлиц (без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях) – 12,47% годовых (12,89% в декабре 2019).

Добавим, что ставки по кредитам падают уже на протяжении 7 месяцев.

Расчетные величины стандартного риска рассчитываются Нацбанком с 1 марта 2019 года ежемесячно на основе средних процентных ставок по шести финансовым инструментам кредитно-депозитного рынка в национальной валюте системно значимых банков, отнесенных к группе значимости I.

К группе системной значимости I в 2020 году отнесены ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белинвестбанк».