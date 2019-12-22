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Обезьяны грызли заледеневшие фрукты, а панда резвилась. Реакция животных на снег в заповеднике Шэньнунцзя

23.12.2019 13:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. В китайский Национальный заповедник Шэньнунцзя съехались сотни туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно здесь можно наблюдать невероятные зимние пейзажи.

Обезьяны грызли заледеневшие фрукты, а панда резвилась. Реакция животных на снег в заповеднике Шэньнунцзя

Впрочем, снегу обрадовались не все. Пока ещё не привыкли к новой погоде золотые курносые обезьяны. Животные очень старательно пытались надкусить заледенелые после минусовой температуры фрукты, удавалось не каждому.

Обезьяны грызли заледеневшие фрукты, а панда резвилась. Реакция животных на снег в заповеднике Шэньнунцзя

А вот для бамбуковых мишек зима только в радость. Панды с удовольствием бегают и валяются на снегу.

Обезьяны грызли заледеневшие фрукты, а панда резвилась. Реакция животных на снег в заповеднике Шэньнунцзя

В этом заповеднике сохранилась почти нетронутая экологическая среда – горы, дикие леса. Здесь обитают около 5 тысяч видов животных. Более 60 из них находятся под защитой государства.

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Новости Китая. В китайский Национальный заповедник Шэньнунцзя съехались сотни туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно здесь можно...
 
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