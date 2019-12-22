|
Минфин планирует покрывать дефицит бюджета за счет рублевых облигаций
23.12.2019 13:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: belnovosti.by
В будущем году Министерство финансов планирует выпустить ценные бумаги в белорусских рублях. До сих пор государство эмитировало облигации только в иностранной валюте.
Об этом сообщил глава управления госдолга Минфина Михаил Прищепа, передает
Прищепа назвал причины, по которым облигации в рублях не выпускались до сих пор: это профицит бюджета и накопление «существенных остатков в национальной валюте на счетах казначейства". Кроме того, сегодня все несвязные ресурсы привлекаются на финансирование госдолга, который на 97% сформирован заимствованиями в валюте.
В текущем году Минфин организовал 9 эмиссий на внутреннем рынке, а также два доразмещения выпусков, эмиссия которых была проведена ранее. Общий объем превысил 771 млн долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В будущем году Министерство финансов планирует выпустить ценные бумаги в белорусских рублях. До сих пор государство эмитировало облигации только в иностранной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)