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Минфин планирует покрывать дефицит бюджета за счет рублевых облигаций

23.12.2019 13:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Минфин планирует покрывать дефицит бюджета за счет рублевых облигаций

фото: belnovosti.by

В будущем году Министерство финансов планирует выпустить ценные бумаги в белорусских рублях. До сих пор государство эмитировало облигации только в иностранной валюте.

Об этом сообщил глава управления госдолга Минфина Михаил Прищепа, передает БЕЛТА. По его словам, в 2020 году министерство планирует эмиссию бумаг в национальной валюте. Одной из причин является дефицит, с которым составлен бюджет страны на будущий год.

Прищепа  назвал причины, по которым облигации в рублях не выпускались до сих пор: это профицит бюджета и накопление «существенных остатков в национальной валюте на счетах казначейства". Кроме того, сегодня все несвязные ресурсы привлекаются на финансирование госдолга, который на 97% сформирован заимствованиями в валюте.

В текущем году Минфин организовал 9 эмиссий на внутреннем рынке, а также два доразмещения выпусков, эмиссия которых была проведена ранее. Общий объем превысил 771 млн долларов.

 
 
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В будущем году Министерство финансов планирует выпустить ценные бумаги в белорусских рублях. До сих пор государство эмитировало облигации только в иностранной...
 
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