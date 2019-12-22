Минфин планирует покрывать дефицит бюджета за счет рублевых облигаций

Источник материала: Ежедневник



фото: belnovosti.by

В будущем году Министерство финансов планирует выпустить ценные бумаги в белорусских рублях. До сих пор государство эмитировало облигации только в иностранной валюте.

Об этом сообщил глава управления госдолга Минфина Михаил Прищепа, передает БЕЛТА . По его словам, в 2020 году министерство планирует эмиссию бумаг в национальной валюте. Одной из причин является дефицит, с которым составлен бюджет страны на будущий год.

Прищепа назвал причины, по которым облигации в рублях не выпускались до сих пор: это профицит бюджета и накопление «существенных остатков в национальной валюте на счетах казначейства". Кроме того, сегодня все несвязные ресурсы привлекаются на финансирование госдолга, который на 97% сформирован заимствованиями в валюте.

В текущем году Минфин организовал 9 эмиссий на внутреннем рынке, а также два доразмещения выпусков, эмиссия которых была проведена ранее. Общий объем превысил 771 млн долларов.