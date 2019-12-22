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Подведены итоги республиканского конкурса «Лёд.Цветы.Фантазия»

23.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

По результатам областного этапа республиканского конкурса «Лёд.Цветы.Фантазия» дипломами главного управления по образованию Минского облисполкома награждены:

В номинации флористическая ель «Все оттенки радости»:

Дипломом I степени

Коллектив учащихся объединения по интересам «Умелые ручки» государственного учреждения образования «Боровской учебно-педагогический комплекс ясли-сад средняя школа» (руководитель Бунец Любовь Павловна, педагог дополнительного образования;

Дипломом III степени

Рудович Камилла, учащаяся творческой мастерской «Экомир» государственного учреждения образования «Эколого-биологический центр Дзержинского района», руководитель Гармаза Инна Петровна, педагог дополнительного образования;

В номинации интерьерная работа «Магия Рождества»

Дипломом I степени

Гармаза Алексей, учащийся творческой мастерской «Экомир» государственного учреждения образования «Эколого-биологический центр Дзержинского района», руководитель Гармаза Инна Петровна, педагог дополнительного образования;

В номинации панно «Мой родны кут»

Дипломом II степени

Малов Егор, учащийся творческой мастерской «Сувенир» государственного учреждения образования «Эколого-биологический центр Дзержинского района», руководитель Малова Наталья Александровна, педагог дополнительного образования;

В номинации новогодний сувенир «Символ 2020 года»

Дипломом II степени

Бейшера Вадим, учащийся студии «Творческий мир» государственного учреждения дополнительного образования «Центр творчества детей и молодёжи г.Фаниполя», руководитель Савенок Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования.

 
 
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По результатам областного этапа республиканского конкурса «Лёд.Цветы.Фантазия» дипломами главного управления по образованию Минского...
 
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