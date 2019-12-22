Подведены итоги республиканского конкурса «Лёд.Цветы.Фантазия»

По результатам областного этапа республиканского конкурса «Лёд.Цветы.Фантазия» дипломами главного управления по образованию Минского облисполкома награждены:
В номинации флористическая ель «Все оттенки радости»:
Дипломом I степени
Коллектив учащихся объединения по интересам «Умелые ручки» государственного учреждения образования «Боровской учебно-педагогический комплекс ясли-сад средняя школа» (руководитель Бунец Любовь Павловна, педагог дополнительного образования;
Дипломом III степени
Рудович Камилла, учащаяся творческой мастерской «Экомир» государственного учреждения образования «Эколого-биологический центр Дзержинского района», руководитель Гармаза Инна Петровна, педагог дополнительного образования;
В номинации интерьерная работа «Магия Рождества»
Дипломом I степени
Гармаза Алексей, учащийся творческой мастерской «Экомир» государственного учреждения образования «Эколого-биологический центр Дзержинского района», руководитель Гармаза Инна Петровна, педагог дополнительного образования;
В номинации панно «Мой родны кут»
Дипломом II степени
Малов Егор, учащийся творческой мастерской «Сувенир» государственного учреждения образования «Эколого-биологический центр Дзержинского района», руководитель Малова Наталья Александровна, педагог дополнительного образования;
В номинации новогодний сувенир «Символ 2020 года»
Дипломом II степени
Бейшера Вадим, учащийся студии «Творческий мир» государственного учреждения дополнительного образования «Центр творчества детей и молодёжи г.Фаниполя», руководитель Савенок Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования.