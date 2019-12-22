«Минскпроект» показал, каким может быть Национальный выставочный центр у Куропат

Источник материала: Tut.by

Институт «Минскпроект» разработал шесть эскизных проектов Национального выставочного центра, который Александр Лукашенко поручил построить возле «Экспобела» в 2021 году. Главный архитектор «Минскпроекта» показал газете « На стройках Минска » визуализацию НВЦ, которую он считает наиболее удачной. Как она выглядит и на каком свете сейчас проект выставочного центра — в материале REALTY.TUT.BY.



Изображение: карты «Яндекс»

В мае у Александра Лукашенко прошло совещание по созданию Национального выставочного центра. Тогда же было решено отказаться от планируемой ранее площадки в Щомыслице и построить НВЦ между «Экспобелом» и Куропатами.

По итогам совещания Лукашенко предложил еще раз проработать предложенный проект с учетом экономии и удешевления. В итоге «Минскпроект» сделал шесть вариантов, отличных друг от друга по вместимости, внешнему виду и философии, говорит главный архитектор института Владимир Архангельский.

— Предложение «Васильковое небо» считаю наиболее удачным. Концепция центра представлена в виде белорусского василька — и символично, и оригинально. Мощение открытых выставочных площадок для демонстрации наших технических брендов предполагается в виде белорусского орнамента по мотивам Слуцких поясов. Основание цветка — центральный корпус — предназначен для организации выставок достижений регионов.



Фото: газета «На стройках Минска»

Пешеходная эспланада объединяет лепестки василька — это порядка 15 тысяч выставочных площадей и конференц-залов, а также комплекс помещений для администрации.

— Для усиления эффекта легкости и естественности строения цветка кровля над лепестками выполнена из перфорированного металла, под ней — рабочая плоская кровля для удобства эксплуатации. Загрузка залов предусмотрена с внешней стороны комплекса.

Отметим, что в конце лета в Совмине прошло еще одно совещание по Национальному выставочному центру. По информации REALTY.TUT.BY ни один из вариантов не устроил на 100% все заинтересованные стороны, поэтому доработка продолжается.

К тому же, необходимость строительства НВЦ возле «Экспобела» может и вовсе отпасть, потому что недалеко оттуда хотят построить международный финансовый центр с выставочным комплексом, о чем было сказано во время недавнего визита Александра Лукашенко в ОАЭ.