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«Минскпроект» показал, каким может быть Национальный выставочный центр у Куропат
Источник материала: Tut.by
Институт «Минскпроект» разработал шесть эскизных проектов Национального выставочного центра, который Александр Лукашенко
В мае у Александра Лукашенко прошло совещание по созданию Национального выставочного центра. Тогда же было решено отказаться от планируемой ранее площадки в Щомыслице и построить НВЦ между «Экспобелом» и Куропатами.
По итогам совещания Лукашенко предложил еще раз проработать предложенный проект с учетом экономии и удешевления. В итоге «Минскпроект» сделал шесть вариантов, отличных друг от друга по вместимости, внешнему виду и философии, говорит главный архитектор института Владимир Архангельский.
— Предложение «Васильковое небо» считаю наиболее удачным. Концепция центра представлена в виде белорусского василька — и символично, и оригинально. Мощение открытых выставочных площадок для демонстрации наших технических брендов предполагается в виде белорусского орнамента по мотивам Слуцких поясов. Основание цветка — центральный корпус — предназначен для организации выставок достижений регионов.
Пешеходная эспланада объединяет лепестки василька — это порядка 15 тысяч выставочных площадей и конференц-залов, а также комплекс помещений для администрации.
— Для усиления эффекта легкости и естественности строения цветка кровля над лепестками выполнена из перфорированного металла, под ней — рабочая плоская кровля для удобства эксплуатации. Загрузка залов предусмотрена с внешней стороны комплекса.
Отметим, что в конце лета в Совмине прошло еще одно совещание по Национальному выставочному центру. По информации REALTY.TUT.BY ни один из вариантов не устроил на 100% все заинтересованные стороны, поэтому доработка продолжается.
К тому же, необходимость строительства НВЦ возле «Экспобела» может и вовсе отпасть, потому что недалеко оттуда
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Национальный выставочный центр хотят построить на МКАД - между «Экспобелом» и Куропатами.
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