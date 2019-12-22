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Бюджетникам в 2020 гарантируют повышение зарплаты на 10%

23.12.2019 13:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

По словам министра, на 2020 год предусмотрен рост фонда оплаты труда на 15% к уровню 2019 года. Средняя зарплата бюджетников должна вырасти на 10%.

Министр отметила, что с 1 января будущего года изменится система оплаты труда работников бюджетной сферы: тарифная ставка первого разряда будет заменена на базовую ставку. Постоянная часть оклада составит 50–60% от общей суммы, остальная часть – это надбавки, повышения, стимулирующие и компенсирующие выплаты.

Это важный шаг, который позволил обеспечить упрощение, прозрачность и ясность формирования оплаты труда, считает Ирина Костевич.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В Беларуси средняя зарплата бюджетников в 2020 году составит около 930 рублей. Об этом министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала в эфире телеканала Беларусь...
 
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