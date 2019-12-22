Бюджетникам в 2020 гарантируют повышение зарплаты на 10%

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

По словам министра, на 2020 год предусмотрен рост фонда оплаты труда на 15% к уровню 2019 года. Средняя зарплата бюджетников должна вырасти на 10%.

Министр отметила, что с 1 января будущего года изменится система оплаты труда работников бюджетной сферы: тарифная ставка первого разряда будет заменена на базовую ставку . Постоянная часть оклада составит 50–60% от общей суммы, остальная часть – это надбавки, повышения, стимулирующие и компенсирующие выплаты.

Это важный шаг, который позволил обеспечить упрощение, прозрачность и ясность формирования оплаты труда, считает Ирина Костевич.

