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Бюджетникам в 2020 гарантируют повышение зарплаты на 10%
Источник материала: Myfin
По словам министра, на 2020 год предусмотрен рост фонда оплаты труда на 15% к уровню 2019 года. Средняя
Министр отметила, что с 1 января будущего года изменится система оплаты труда работников бюджетной сферы:
Это важный шаг, который позволил обеспечить упрощение, прозрачность и ясность формирования оплаты труда, считает Ирина Костевич.
Источник: Myfin.by
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