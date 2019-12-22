Кривко напрягает лидеров, Бё-младший уходит «в декрет». Итоги этапа Кубка мира по биатлону

Источник материала: Tut.by

Во французском Анси завершился третий этап Кубка мира по биатлону. Пока спортсмены готовятся к рождественской паузе, журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук подводит промежуточные биатлонные итоги и ищет ответы на вопросы: сможет ли кто-то подвинуть с верхушки тотала братьев Бё, вернется ли Кривко на свой прошлогодний уровень и что вообще светит белорусам во второй половине сезона.



Источник: Денис Костюченко, Биатлон online

Камбэк Кривко и 20 из 20 от Лобастова

В Анси олимпийская чемпионка Ирина Кривко вспомнила, каково это — наступать на пятки лидерам Кубка мира и видеть на расстоянии вытянутой руки пьедестал почета.

В спринте и преследовании лидер женской команды финишировала седьмой и восьмой соответственно. Для Ирины это лучшие результаты сезона.

В спринте Кривко ни разу не промахнулась и показала 14-й ход, пройдя гонку в одни ноги с далеко не самыми медленными россиянкой Светланой Мироновой и француженкой Жюли Симон.



Источник: Белорусская федерация биатлона

В преследовании спортсменка из Сенно допустила всего одну осечку на рубеже, но по скорости проиграла быстроногой Макарайнен почти минуту. В итоге — восьмая позиция.

В масс-старте стрельба Ирины немного рассыпалась: три выстрела в «молоко» и 21 место на финише.

Еще одна олимпийская чемпионка в составе нашей национальной команды Динара Алимбекова продолжает бороться с тотальным невезением. В спринте с двумя промахами она стала лишь 57-й, но все же вышла на старт пасьюта.



Фото: Андрей Иванов, Биатлон Online

Правда, на первой же стрельбе преследования электронная система нарисовала Динаре пять штрафных кругов. Позже выяснилось, что в базе случилась сторонняя проблема. Белоруске пересчитали количество осечек — из пяти промахов оставили три.

Далее Алимбекова схватила еще по кругу штрафа на втором и третьем огневых рубежах и не успела доехать до последнего, так как ее сняли с гонки из-за отставания на круг от лидера пасьюта Тириль Экхофф.

После гонки Динара в слезах извинялась перед болельщиками за смазанный старт сезона. Напомним, что до этого показывать высокие результаты Алимбековой мешали проблемы со здоровьем: ее мучают судороги и боли в надкостнице.

Ньюсмейкерами со знаком плюс в мужской команде по итогам французского этапа можно назвать Сергея Бочарникова и Никиту Лобастова. Первый без промахов отработал в спринте и заехал в топ-30.



Фото: Андрей Иванов, Биатлон Online

Второй с такой же идеальной стрельбой оказался медленнее на дистанции и финишировал лишь 46-м, правда исправился в пасьюте.

Там Никита Лобастов обошелся без штрафных кругов, выбив 20 из 20. Это позволило белорусу подняться с 46 стартовой позиции на 28-ю. Кстати, лучший результат в карьере молодого гонщика!

Биатлон под дождем

В Анси биатлонистам пришлось сражаться не только с соперниками и нервами, но и совершенно не зимними погодными условиями.

В курортном городке Ле Гран Борнан температура воздуха прогрелась до 10 градусов выше нуля — совсем не биатлонные показатели. В итоге в пятницу девушки бежали спринт под проливным дождем. Спортсменкам, стартовавшим в более поздних номерах, пришлось работать на трассе, больше напоминающей водянистую кашу, чем лыжню.

Биатлонистки отмечали, что при такой погоде очень высок риск заболеть. Поэтому самым популярным желанием во Франции на это раз были горячая ванна и чай.

Реванш Долля

Помните, как в эстафете Хохфильцена немецкий биатлонист Бенедикт Долль рыдал после проигранного финишного спурта Йоханнесу Бё?

Так вот, всем сострадавшим улыбчивому Доллю сообщаем: этот парень взял реванш не только у норвежских братьев, но и всего старт-листа. В первой же гонке Анси — спринте — Долль выиграл личное золото.

Тарьей стал третьим, а вот Йоханнес, дважды промазав на рубеже, прикатил на финиш лишь шестым.

На пресс-конференции старший Бё шутил, что в спринте Бенедикт был непобедим. И виной всему, по словам Тарьея, подвиг Йоханнеса недельной давности — нечего было так злить Бенни в эстафете.

Лучшие из мужчины — братья Бё

Впрочем, семейство Бё осталось без золота лишь в спринте. Дальше братья работали по старой схеме — где чуть недотягивал Тарьей, страховал Йоханнес. На их счету по итогам французского этапа — суммарно два золота и две бронзы.

Норвежские весельчаки уехали на каникулы в статусе лидеров тотала. У Йоханнеса в активе 374 очка, у Тарьея — 313. Ближайшие преследователи — Кантен Фийон Майе (281) и Мартен Фуркад (267).

Но не стоит забывать, что младший Бё как истинный скандинавский мужчина собирается ненадолго уйти в «декретный отпуск». В январе его жена Хедда должна подарить Йоханнесу сына. Лидер общего зачета в ответственный момент планирует находиться рядом с супругой и по такому случаю готов пропустить все январские этапы Кубка мира.

Йоханнес с кристально чистым и честным взглядом уверяет, что в этом году он не претендует на главный хрусталь сезона — мол, в планах непростительно много прогулов.

Хотя француз Мартен Фуркад по-прежнему называет рыжего Бё основным фаворитом в главной гонке сезона. Через пару месяцев выясним — все же декрет глобусу не помеха? Или и здесь, если понадобится, младшего брата подстрахует Тарьей?

Прорыв этапа — Линн Персон

25-летняя шведка Линн Персон в масс-старте Анси впервые в карьере взобралась на подиум Кубка мира. Линн допустила промах лишь на первой лежке, но дальше по-снайперски точно работала на трех огневых рубежах.

Она показала 13 ход — минута и 48 секунд проигрыша невероятно быстрой Экхофф. Впрочем, такой скорости шведской спортсменке хватило, чтобы преподнести себе отличный рождественский подарок и выиграть бронзу.

Кстати, в планах Линн на Рождество — упорные тренировки. А вот промежуточный лидер тотала Доро Вирер собирается включить режим гедониста.

— Планы на Рождество? Пить вино и радоваться жизни, — признается красотка Доротея.

Золотая блондинка Экхофф

Норвежка Тириль Экхофф провела французский этап в Анси под девизом Rock it! Она выиграла три из трех гонок и без проблем справилась с дождем, плохой трассой и дополнительными метрами дистанции.

Ни в одной из выигранных гонок Тириль не была идеально точна, зато ее ход по дистанции впечатлил даже таких искушенных гонщиков, как братья Бё.

В масс-старте перед последней стрельбой запас у Экхофф был настолько внушительный, что скандинавская прима вполне могла устроить себе кофе-паузу на лесной опушке.

— На последнем рубеже я подумала: «Вау, я могу промахнуться трижды». Было здорово бежать в одиночку. В конце концов окупились 20 лет моих трудов в биатлоне. Я на волне и буду просто наслаждаться тем, что наконец-то все идет по-моему, — отметила норвежка.

Лучшие фото этапа

Немного страданий в погодных условиях Анси.

Братья Бё перед отъездом домой на перезарядку батареек.

Тренеры сборной Китая по биатлону, если вы по ним скучали.

Мартен Фуркад так и не взобрался во Франции на подиум, зато кайфанул от атмосферы домашнего этапа.

А вот так выглядит счастья от завоевания медали перед родными трибунами. Виват, Фийон Майе!

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