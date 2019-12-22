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Самовольная вырубка деревьев чревата наказанием, в том числе материальным

23.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Буда-Кошелевский опытный лесхоз напоминает гражданам о том, что самовольная вырубка деревьев чревата наказанием, в том числе материальным.

Самовольная вырубка деревьев чревата наказанием, в том числе материальным

– В соответствии со статьей 15.22 КоАП Республики Беларусь незаконная рубка либо повреждение до степени прекращения роста или уничтожение древесно-кустарниковой растительности в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах влекут наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин. Те же деяния, совершенные в эксплуатационных лесах, могут обернуться штрафом в размере до 30 базовых величин. Помимо штрафа, нарушителю придется возместить и ущерб. Причем стоимость новогоднего дерева на новогодних базарах до 1 м составит 8 руб. 50 коп., от 1 до 2 м – 10 руб. 50 коп., от 2 до 3 м – 14 руб. 80 коп. Стоит призадуматься над такой не сложной арифметикой, ведь цена одного деревца стоимостью от 8 руб. может обернуться как минимум штрафом до 30 базовых величин, – отметили в лесхозе.
С начала нынешнего года лесхозами области выявлено 814 нарушений лесного и природоохранного законодательства, по которым составлены протоколы и вынесены постановления, 145 из них были зафиксированы камерами фото- и видеофиксации. Для пресечения данных правонарушений лесохозяйственные учреждения предусматривают ряд мер, направленных на их выявление, а именно: лесной государственной охраной лесохозяйственных учреждений области на период рождественских и новогодних праздников предусмотрена усиленная охрана лесных насаждений, участков лесных культур, примыкающих к населенным пунктам, автомобильным и железным дорогам. Для пресечения провоза без разрешительных документов новогодних деревьев созданы передвижные посты – проверки автотранспорта на дорогах. Проводятся регулярные оперативные рейдовые мероприятия совместно с Государственной инспекцией по охране животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, МВД по выявлению и привлечению к ответственности граждан, незаконно вырубающих новогодние деревья. Кроме того, на территории области задействовано более 213 ловушек фото- и видеофиксации, что является дополнительным помощником в выявлении нарушений лесного и природоохранного законодательства. Едва заметные на кронах деревьев, они работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Места их установки определены характером предстоящих событий и будут периодически меняться.

Елка – незаменимая часть новогоднего праздника, однако не лишним будет уточнить, не станет ли она источником радиоактивного излучения.
– Службой радиационного контроля проведены измерения новогодних деревьев на содержание цезия-137 в лесничествах района. Степень накопления радионуклидов в Чернянском составляет 106 Бк/кг, Викторинском – 144 Бк/кг, Наспенском – 82 Бк/кг, Чеботовичском – 104 Бк/кг при норме 1850 Бк/кг. Служба радиационного контроля рекомендует покупать зеленую ель только на предновогодних ярмарках, – рекомендует инженер-радиолог Буда-Кошелевского опытного лесхоза Татьяна Докучаева.

Галина ГОРБАЧ
Фото Pixabay

 
 
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Буда-Кошелевский опытный лесхоз напоминает гражданам о том, что самовольная вырубка деревьев чревата наказанием, в том числе материальным. – В...
 
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