В «Каменном Логе»задержали партию внедорожников, которые находятся в розыске Интерпола

Источник материала: Вороновская газета





По выявленному гродненскими таможенниками в пункте пропуска «Каменный Лог» факту незаконного перемещения через границу внедорожников виновное лицо привлечено судом Октябрьского района города Гродно к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 базовых величин. Транспортные средства, включая грузовой автомобиль с полуприцепом как орудие совершения правонарушения, конфискованы. Общая стоимость транспорта составила порядка 150 тыс. рублей.

Нарушение выявлено этим летом на белорусско-литовской границе с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Согласно документам, представленным к таможенному контролю, в транспортном средстве перемещались автомобильные запчасти б/у, стоимостью более 7,5 тыс. рублей. Фактически же внутри оборудованных фальшстенками тайников, по всему периметру которых и размещались заявленные автомобильные запчасти, перемещались два легковых автомобиля TOYOTA RAV4 2018 г.в. и LEXUS GX F 2015 г.в. выявлено этим летом на белорусско-литовской границе с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Согласно документам, представленным к таможенному контролю, в транспортном средстве перемещались автомобильные запчасти б/у, стоимостью более 7,5 тыс. рублей. Фактически же внутри оборудованных фальшстенками тайников, по всему периметру которых и размещались заявленные автомобильные запчасти, перемещались два легковых автомобиля TOYOTA RAV4 2018 г.в. и LEXUS GX F 2015 г.в.





Более того, в ходе проведения проверки установлено, что внедорожники находятся в розыске по линии Интерпола.

Так как виновное лицо намеревалось уклониться от уплаты таможенных платежей в крупном размере, а это порядка 80 тыс. рублей, по факту совершения преступления, ответственность за которое установлена ст. 231 Уголовного кодекса Республики Беларусь, Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в соответствующее подразделение Следственного комитета для ведения дальнейшего уголовного процесса.

Юлия Романюк, официальный представитель Гродненской региональной таможни