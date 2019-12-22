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В «Каменном Логе»задержали партию внедорожников, которые находятся в розыске Интерпола
23.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
По выявленному гродненскими таможенниками в пункте пропуска «Каменный Лог» факту незаконного перемещения через границу внедорожников виновное лицо привлечено судом Октябрьского района города Гродно к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 базовых величин. Транспортные средства, включая грузовой автомобиль с полуприцепом как орудие совершения правонарушения, конфискованы. Общая стоимость транспорта составила порядка 150 тыс. рублей.
Более того, в ходе проведения проверки установлено, что внедорожники находятся в розыске по линии Интерпола.
Так как виновное лицо намеревалось уклониться от уплаты таможенных платежей в крупном размере, а это порядка 80 тыс. рублей, по факту совершения преступления, ответственность за которое установлена ст. 231 Уголовного кодекса Республики Беларусь, Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в соответствующее подразделение Следственного комитета для ведения дальнейшего уголовного процесса.
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По выявленному гродненскими таможенниками в пункте пропуска «Каменный Лог» факту незаконного перемещения через границу внедорожников виновное лицо привлечено...
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