ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На банковском студенческом хакатоне победил бот для социальных сетей

23.12.2019 13:15 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: БСБ-Банк

Первый шаг

«Независимо от того, как сегодня сложится судьба ваших проектов, вы должны знать, что прав тот, кто пытается что-то делать, старается менять мир. Ваше сегодняшнее участие в конкурсе - лишь первый шаг», - обратился к участникам конкурса директор по развитию БСБ-Банка Алексей Закревский.

Начинающие стартаперы представили 13 конкурсных работ, которые жюри в составе представителей БСБ-Банка, Ассоциации белорусских банков и Белорусского государственного университета оценивало по следующим критериям:

  • качество презентации проекта;
  • командное представление проекта;
  • понимание целевой аудитории;
  • понимание конкурентной среды;
  • понимание бизнес-процесса;
  • понимание правового поля;
  • понимание методов продвижения продукта;
  • наличие экономического обоснования.
Фото: БСБ-Банк

В каждом проекте жюри отметило свои плюсы, каждая команда начинающих стартаперов удостоилась добрых слов. К примеру, проект интерактивного банкомата был назван идеей из будущего, очень сложной для реализации, но наверняка ждущей нас в грядущем.

Результатом обсуждения 13 работ стало компромиссное решение: «Хотя изначально было определено, что победителями основного конкурса станут три студенческие команды, мы решили выделить 4 проекта», - заявил Алексей Закревский.

Диплом и прибавка к стипендии

По результатам подсчета баллов по всем критериям награды основного конкурса получили 4 команды. К почетным дипломам прилагались денежные премии.

«За проработку идей и яркость представления» – такими словами сопровождалось награждение поделивших третье место стартапов «Карта «Strike» (Анастасия Кашникова, Анастасия Мишук, Анна Василенко, Виталий Гнеденок и Надежда Шебес) и «Карта «Могу» (Ирина Белавина, Александр Михалькевич, Надежда Батуро, Надежда Прокопчик, Екатерина Зельцен и Ян Майсак). Кроме «бронзы» студенческого хакатона они еще поделили на две команды и премию в 1000 рублей.

Фото: БСБ-Банк

Второе место заняла команда, работавшая над проектом «Совместный счет для физических лиц «Неразлучны» (Виктория Величко, Павел Кислицин, Милана Любецкая, Екатерина Макаревич и Иван Радион), получившая еще и 1000 рублей.«Жюри единогласно сошлось во мнении, что вы здорово упаковали продукт», – сказал директор по развитию БСБ-Банка.

А победителем стал проект «Бот для социальных сетей» (Максим Синяк, Артем Латышев и Татьяна Жлутко), также удостоившийся и денежной награды в 1000 рублей.

Фото: БСБ-Банк

«В вашем проекте нас подкупило то, что вы сделали работающие прототипы», – сказал Алексей Закревский.

Шанс заработать

Диплом в номинации «Воплощение мечты с БСБ-Банком» получил проект «Онлайн-сервис для бизнес-клиентов «Plan Your Business» (Ангелина Савицкая, Екатерина Михневич, Кристина Охремчук, Никита Ермак и Александра Шафран). Эта команда осталась без денежного вознаграждения, но зато получила нечто большее – шанс воплотить студенческую идею в работающий сервис в БСБ-Банка.

Подводя итог студенческого хакатона, Алексей Закревский отметил, что конкурсанты его удивили: «Я ожидал меньшего. Хотя ребята не опытны и многих вещей не могут проработать, но это не мешает им воображать. А креативность это то, что движет миром», – резюмировал он.

Текст: Антон Зарудницкий
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:
 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье в Минске, в международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау, прошел ставший уже традиционным конкурс проектных работ по разработке нового...
 
Новости дня
Новости разные
 
Брежневки и хрущевки, которые минчане переделали в стильное жилье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика