На банковском студенческом хакатоне победил бот для социальных сетей

Источник материала: Myfin

Фото: БСБ-Банк

Первый шаг



«Независимо от того, как сегодня сложится судьба ваших проектов, вы должны знать, что прав тот, кто пытается что-то делать, старается менять мир. Ваше сегодняшнее участие в конкурсе - лишь первый шаг», - обратился к участникам конкурса директор по развитию БСБ-Банка Алексей Закревский.

Начинающие стартаперы представили 13 конкурсных работ, которые жюри в составе представителей БСБ-Банка, Ассоциации белорусских банков и Белорусского государственного университета оценивало по следующим критериям:

качество презентации проекта;

командное представление проекта;

понимание целевой аудитории;

понимание конкурентной среды;

понимание бизнес-процесса;

понимание правового поля;

понимание методов продвижения продукта;

наличие экономического обоснования.

Фото: БСБ-Банк

В каждом проекте жюри отметило свои плюсы, каждая команда начинающих стартаперов удостоилась добрых слов. К примеру, проект интерактивного банкомата был назван идеей из будущего, очень сложной для реализации, но наверняка ждущей нас в грядущем.

Результатом обсуждения 13 работ стало компромиссное решение: «Хотя изначально было определено, что победителями основного конкурса станут три студенческие команды, мы решили выделить 4 проекта», - заявил Алексей Закревский.

Диплом и прибавка к стипендии

По результатам подсчета баллов по всем критериям награды основного конкурса получили 4 команды. К почетным дипломам прилагались денежные премии.

«За проработку идей и яркость представления» – такими словами сопровождалось награждение поделивших третье место стартапов «Карта «Strike» (Анастасия Кашникова, Анастасия Мишук, Анна Василенко, Виталий Гнеденок и Надежда Шебес) и «Карта «Могу» (Ирина Белавина, Александр Михалькевич, Надежда Батуро, Надежда Прокопчик, Екатерина Зельцен и Ян Майсак). Кроме «бронзы» студенческого хакатона они еще поделили на две команды и премию в 1000 рублей.

Фото: БСБ-Банк

Второе место заняла команда, работавшая над проектом «Совместный счет для физических лиц «Неразлучны» (Виктория Величко, Павел Кислицин, Милана Любецкая, Екатерина Макаревич и Иван Радион), получившая еще и 1000 рублей.«Жюри единогласно сошлось во мнении, что вы здорово упаковали продукт», – сказал директор по развитию БСБ-Банка.

А победителем стал проект «Бот для социальных сетей» (Максим Синяк, Артем Латышев и Татьяна Жлутко), также удостоившийся и денежной награды в 1000 рублей.

Фото: БСБ-Банк

«В вашем проекте нас подкупило то, что вы сделали работающие прототипы», – сказал Алексей Закревский.

Шанс заработать

Диплом в номинации «Воплощение мечты с БСБ-Банком» получил проект «Онлайн-сервис для бизнес-клиентов «Plan Your Business» (Ангелина Савицкая, Екатерина Михневич, Кристина Охремчук, Никита Ермак и Александра Шафран). Эта команда осталась без денежного вознаграждения, но зато получила нечто большее – шанс воплотить студенческую идею в работающий сервис в БСБ-Банка.

Подводя итог студенческого хакатона, Алексей Закревский отметил, что конкурсанты его удивили: «Я ожидал меньшего. Хотя ребята не опытны и многих вещей не могут проработать, но это не мешает им воображать. А креативность это то, что движет миром», – резюмировал он.