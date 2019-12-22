Брежневки и хрущевки, которые минчане переделали в стильное жилье

Источник материала: Tut.by

Хрущевки и брежневки по-прежнему остаются одними из самых доступных предложений на столичном рынке недвижимости. В стандартных двухкомнатных квартирах средняя цена квадратного метра, согласно итогам осени, была на уровне 1220 долларов в эквиваленте. Однако если в хрущевке/брежневке сделан современный ремонт, то цена за «квадрат» будет выше на 100−200 долларов. Впрочем, в такое жилье можно заселиться сразу после покупки, поскольку оно не потребует глобальных затрат. Для наглядности REALTY.TUT.BY нашел два примера минских квартир со стильным ремонтом. Вот как они выглядят.

«Двушка» на Кедышко, 7А

Двухкомнатная квартира с проходной комнатой в панельной хрущевке. Ее площадь — 44 квадратных метра. Обратите внимание, как симпатично выглядит квартира благодаря свежему ремонту и мебели в скандинавском стиле, пусть и бюджетной. Однако здесь и много мелких деталей, которые создают уют и настроение.

Продается жилье за 58,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 339 за квадратный метр (по данным realt.by).



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

Двухкомнатная на Матусевича, 8

Двухкомнатная квартира в панельной брежневке площадью 48,6 квадратных метров. Ее планировка изначально была другой, с изолированной кухней, раздельным санузлом и двумя изолированными комнатами. Хозяева сделали перепланировку: совместили кухню с одной из жилых комнат и получили современный формат гостиной. Впрочем, основная «фишка» этой квартиры — белый фон и скрытая система дверей.

Продается за 69,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 438 за квадратный метр.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость