ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брежневки и хрущевки, которые минчане переделали в стильное жилье

23.12.2019 13:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Хрущевки и брежневки по-прежнему остаются одними из самых доступных предложений на столичном рынке недвижимости. В стандартных двухкомнатных квартирах средняя цена квадратного метра, согласно итогам осени, была на уровне 1220 долларов в эквиваленте. Однако если в хрущевке/брежневке сделан современный ремонт, то цена за «квадрат» будет выше на 100−200 долларов. Впрочем, в такое жилье можно заселиться сразу после покупки, поскольку оно не потребует глобальных затрат. Для наглядности REALTY.TUT.BY нашел два примера минских квартир со стильным ремонтом. Вот как они выглядят.

«Двушка» на Кедышко, 7А

Двухкомнатная квартира с проходной комнатой в панельной хрущевке. Ее площадь — 44 квадратных метра. Обратите внимание, как симпатично выглядит квартира благодаря свежему ремонту и мебели в скандинавском стиле, пусть и бюджетной. Однако здесь и много мелких деталей, которые создают уют и настроение.

Продается жилье за 58,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 339 за квадратный метр (по данным realt.by).


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Двухкомнатная на Матусевича, 8

Двухкомнатная квартира в панельной брежневке площадью 48,6 квадратных метров. Ее планировка изначально была другой, с изолированной кухней, раздельным санузлом и двумя изолированными комнатами. Хозяева сделали перепланировку: совместили кухню с одной из жилых комнат и получили современный формат гостиной. Впрочем, основная «фишка» этой квартиры — белый фон и скрытая система дверей.

Продается за 69,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 438 за квадратный метр.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость
Фото: Куфар. Недвижимость
 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Цекало заплатил бывшей жене, чтобы она не носила его фамилию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика