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В Минске Volkswagen с нетрезвым водителем врезался в трамвайную остановку

23.12.2019 13:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 декабря около пяти утра в Минске иномарка врезалась в трамвайную остановку. 

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 23-летний парень за рулём каршерингового Volkswagen Polo двигался со стороны площади З. Бядули в направлении ул. Козлова. 

На закруглении дороги автомобиль съехал с проезжей части и столкнулся с металлическим ограждением трамвайной остановки. В иномарке сработали подушки безопасности. Водитель не пострадал. 

Отмечается, что в выдыхаемом воздухе молодого человека содержалось 1,6 промилле алкоголя. Проводится проверка. 

Месяцем ранее в Щучинском районе мужчина пил пиво за рулём и съехал в кювет. 

Он поссорился с женой и захотел поездить ночью – подробности здесь

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 22 декабря около пяти утра в Минске иномарка врезалась в трамвайную остановку.  Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 23-летний парень за рулём...
 
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