|
В Минске Volkswagen с нетрезвым водителем врезался в трамвайную остановку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 декабря около пяти утра в Минске иномарка врезалась в трамвайную остановку.
Как
На закруглении дороги автомобиль съехал с проезжей части и столкнулся с металлическим ограждением трамвайной остановки. В иномарке сработали подушки безопасности. Водитель не пострадал.
Отмечается, что в выдыхаемом воздухе молодого человека содержалось 1,6 промилле алкоголя. Проводится проверка.
Месяцем ранее в Щучинском районе мужчина пил пиво за рулём и съехал в кювет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 22 декабря около пяти утра в Минске иномарка врезалась в трамвайную остановку. Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 23-летний парень за рулём...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)