В Беларуси 22 декабря снова установлены температурные рекорды дня

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси продолжает удерживаться аномально теплая для этого времени года погода. 22 декабря был установлен ряд температурных рекордов в некоторых городах страны.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в Гомеле 22 декабря температура воздуха поднялась до 9,5 градуса тепла. Предыдущий рекорд – +7,3°C – был зафиксирован в 1982 году. В Брагине также было +9,5°C (в 1989 году – +7,6°C).

Температурный максимум 22 декабря побит также в Могилеве. Столбики термометров поднялись до +7,8°C. Прежний рекорд, установленный в 2015 году, был +6,6°C. В Орше и Сенно было до +6,6°C, в 1989 году было +5,8°C и +5,5°C соответственно.

Отметим, что в ближайшие несколько дней в стране сохранится теплая погода. Однако в конце недели ожидается похолодание.