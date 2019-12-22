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В Беларуси 22 декабря снова установлены температурные рекорды дня

23.12.2019 13:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси 22 декабря снова установлены температурные рекорды дня
Фото из открытых источников

В Беларуси продолжает удерживаться аномально теплая для этого времени года погода. 22 декабря был установлен ряд температурных рекордов в некоторых городах страны.

В Беларуси 22 декабря снова установлены температурные рекорды дня Температурные рекорды 30-летней давности были побиты в Беларуси 21 декабря

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в Гомеле 22 декабря температура воздуха поднялась до 9,5 градуса тепла. Предыдущий рекорд – +7,3°C – был зафиксирован в 1982 году. В Брагине также было +9,5°C (в 1989 году – +7,6°C).

Температурный максимум 22 декабря побит также в Могилеве. Столбики термометров поднялись до +7,8°C. Прежний рекорд, установленный в 2015 году, был +6,6°C. В Орше и Сенно было до +6,6°C, в 1989 году было +5,8°C и +5,5°C соответственно.

Отметим, что в ближайшие несколько дней в стране сохранится теплая погода. Однако в конце недели ожидается похолодание.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Рекорды тепла были установлены в Гомеле, Брагине, Могилеве, Орше и Сенно.
 
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