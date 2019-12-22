В Беларуси проведут новую амнистию: что уже известно

Источник материала: KYKY

Сегодня, 23 декабря, Александр Лукашенко поручил подготовить новый закон об амнистии, пишет «БелТА». Слова президента озвучил председатель Верховного суда Валентин Сукало.

Утром в понедельник Сукало встретился с президентом. После беседы с Лукашенко чиновник рассказал об одном из полученных поручений. «Глава государства принял решение о подготовке специального закона об амнистии с связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Это задание будет выполнять Верховный суд вместе с Министерством внутренних дел», – заявил Сукало.

По словам председателя Верховного суда, документ по своему объему будет сравним с законом об амнистии, принятым к 75-летию освобождения Беларуси.

Если старая и новая амнистия будут похожи, то какой была амнистия 2019 года?

Последний закон об амнистии, который связывали с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Лукашенко подписал в июле 2019 года. Закон должен был освободить от уголовного преследования около шести тысяч человек. Почти две тысячи из них – из заключения, напомнил TUT.by. По правилам, амнистия применяется в течение девяти месяцев со дня вступления в силу – то есть до апреля включительно.

От наказания освободили людей, осужденных за преступления, которые не относятся к тяжким и особо тяжким. В их числе: несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей до 18 лет, больные онкологическими заболеваниями и так далее. А главная особенность амнистии-2019 состояла в том, что всем людям младше 18 лет сократили срок наказания на два года либо освободили от уголовной ответственности вообще.

Амнистия также коснулась и осужденных по «наркотической статье». От наказания частично (на один год) освободили осужденных к ограничению или лишению свободы. А вот коррупционеры же под амнистию не попали, хотя раньше им уменьшали наказание на год.