Источник материала: Новости Волковыска

⚡ В Беларуси за январь-ноябрь 2019-го организациями всех форм собственности построено 35,8 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 3 217 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Об этом на своем сайте сообщает Национальный статистический комитет Беларуси❗

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 249,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 38,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 879,6 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 107 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 34,4% от общего ввода по республике.