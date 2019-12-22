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По Крымскому мосту пошел первый поезд – на нем проехался и Путин
23.12.2019 15:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: iz.ru
Президент России открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первый состав отправился из Санкт-Петербурга сегодня в 14.00 часов по московскому времени. В Севастополь он прибывает утром 25 декабря.
Владимир Путин лично сел в первый поезд, который пройдет по Крымскому мосту. Президент проехал из Керчи в Тамань.
По Крымскому мосту поезд ехал примерно 15 минут. Одновременно с запуском движения по мосту заработали железнодорожные подъезды к нему со стороны Керчи и Тамани, сообщают
Пока по Крымскому мосту будут ездить только пассажирские поезда. Старт грузовых железнодорожных перевозок по мосту запланирован на середину будущего года.
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Президент России открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первый состав отправился из Санкт-Петербурга сегодня в 14.00 часов по московскому времени. В...
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