В 2020 году в Беларуси пройдет амнистия #️⃣

Источник материала: Новости Волковыска

⚡ В Беларуси в 2020 году пройдет еще одна амнистия. ▶ Она будет приурочена к 75-летию победы в Великой Отечественной войне❗

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, заявил в понедельник председатель Верховного суда Валентин Сукало.

"Глава государства принял решение о подготовке специального закона об амнистии с связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Это задание будет выполнять Верховный суд вместе с Министерством внутренних дел", – рассказал Сукало, его слова передает БелТА .





Александр Лукашенко и Валентин Сукало. Фото: БЕЛТА

Как отметил председатель Верховного суда, документ по своему объему будет сравним с законом об амнистии в 2019 году, принятым к 75-летию освобождения Беларуси.

Напомним, в 2019 году под амнистию попали лица, совершившие преступления, которые не относятся к тяжким и особо тяжким. В первую очередь несовершеннолетние, беременные женщины, матери и одинокие отцы детей до 18 лет, лица, достигшие пенсионного возраста, инвалиды первой и второй группы, онкологические больные, ветераны боевых действий, лица, получившие ранение при прохождении службы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС.

Осужденным по частям 1, 2, 3 антинаркотической статьи 328, которые не подлежали освобождению, сократили срок наказания на один год, а несовершеннолетним – на два. Коснулась амнистия около шести тысяч человек.