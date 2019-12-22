Источник материала: Новости Волковыска

⚡ 60 белорусских предприятий остаются в «чёрном списке» Россельхознадзора. При этом 20-ти из них путь на рынки России вовсе закрыт❗

До сих пор вопрос поставок на российский рынок сельхозпродукции из РБ не решен в полной мере.

Ограничения на поставки продукции в Россию действуют в отношении почти 60 белорусских предприятий – производителей мясной и молочной продукции. Полностью закрыты около 20 из них, все остальные – частично, рассказал заместитель премьер-министра Владимир Дворник в эфире телеканала "Беларусь-1".

Ожидается, чтобы отработать механизм ввода и снятия ограничений на поставки продукции сельхозпредприятий, Беларуси и России может понадобиться от двух месяцев до полугода. По его словам, в дорожную карту этот пункт уже включен.

Владимир Дворник отметил, что это позволит избежать ситуаций, когда белорусские предприятия не могут снять ограничения на поставки своей продукции в РФ в течение года.

Вице-премьер пояснил, что Беларусь работает над тем, чтобы создать прозрачный механизм доступа на российский рынок. При новом механизме решение о допуске продукцию должна будет принимать белорусская ветслужба, а не Россельхознадзор.

Что касается баланса поставок продовольствия, который Россия и Беларусь составляют на год, то подписать его планируется до Нового года, сообщил вице-премьер.