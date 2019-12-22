Прыжок в Новый год

Источник материала: Ивьевский край

Запах хвои, вкус мандаринов и ожидание чуда - основные атрибуты Нового года. И чем старше мы становимся, тем больше хотим вернуть то настроение, которое испытывали в детстве, ожидая праздничных подарков, чудесных мгновений и ощущения, что сердце выпрыгнет из груди, когда прямо перед тобой появится Дед Мороз и Снегурочка. Такие живые и такие долгожданные!













Эту сказку в последние десятилетия взрослые стараются всякий раз создать по-новому для мальчиков и девочек, чьи маленькие сердца все еще в ее верят.

В детской библиотеке города Ивье, куда с таким удовольствием ходят мальчики и девочки, сказка в преддверии зимних волшебных праздников особенная, яркая, звонкая и интересная.

Вот и в эти дни, когда уже по школам, садикам начались новогодние мероприятия, в библиотеке организовали новогоднюю тусовку. Устроили ее Баба-Яга (библиотекарь Алёна Викторова) и Кикимора (заведующий детской библиотекой Таиса Грикень), желая все переделать на свой, как им кажется, современный лад. Вот и приехала Баба-Яга на мотоцикле (самокат) со свистом и криком, на голове бандана, вся оборванная, в заплатках, в байкерских перчатках. А потом появилась и Кикимора. Кстати, очень стильная, яркая.

К всеобщему удовольствию мальчиков и девочек, учеников 1 "а" и 2 "а" классов Ивьевской средней школы, они развили кипучую деятельность по организации тусовки. Но ребятам были нужны именно Дед Мороз и Снегурочка. Только их по-настоящему ждет малышня в эти дни. Тем не менее, стоял смех и восторг от жизнерадостной нечисти, устроившей настоящий кавардак.

Но появилась Снегурочка, и тусовка начала потихоньку превращаться в добрый и теплый утренник. Вместе с внучкой Деда Мороза ребята играли, отгадывали загадки, пели, веселились. Присоединились к ним и лесные непрошенные гостьи, начали загадывать музыкально-танцевальные загадки.

Но, разве это новогоднее гулянье, если нет главного виновника Деда Мороза?! И все вместе стали звать его. Дед Мороз появился.

Все участвовали в новогодних конкурсах и играх, совершали символический прыжок в новый год.

Затем маленькие актеры, которых готовили заранее здесь же, в детской библиотеке, ученики 2 "а" класса Ивьевской средней школы, уже второй год являющиеся актерами на таких праздниках, показали спектакль "Как меня зовут?". Каждый из мальчиков и девочек чудесно сыграл свою роль, доставив зрителям большое удовольствие.

На этом празднике подводили и итоги конкурса на портрет Деда Мороза. Предпочтение отдавалось портретам, которые ребята рисовали без помощи взрослых. 8 мальчиков и девочек стали победителями. Именно они вместе с сотрудниками библиотеки поедут на представление в сказочный лес деревни Залейки, в усадьбу Деда Зимника и Бабы Завирухи. Следует отметить, что билеты для победителей на это прекрасное шоу подарил Ивьевский центр культуры и досуга (директор Светлана Александровна Ракеть).

Каждый из ребят, кто присутствовал на этой необычной тусовке, получил подарки от Деда Мороза и, конечно же, чудесное праздничное настроение. А напоследок было фото на память с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями.

В. ГУЛИДОВА.

Фото автора.