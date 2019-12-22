ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прыжок в Новый год

23.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Запах хвои, вкус мандаринов и ожидание чуда - основные атрибуты Нового года. И чем старше мы становимся, тем больше хотим вернуть то настроение, которое испытывали в детстве, ожидая праздничных подарков, чудесных мгновений и ощущения, что сердце выпрыгнет из груди, когда прямо перед тобой появится Дед Мороз и Снегурочка. Такие живые и такие долгожданные!

Прыжок в Новый год

Прыжок в Новый год

Прыжок в Новый год

Эту сказку в последние десятилетия взрослые стараются всякий раз создать по-новому для мальчиков и девочек, чьи маленькие сердца все еще в ее верят.
В детской библиотеке города Ивье, куда с таким удовольствием ходят мальчики и девочки, сказка в преддверии зимних волшебных праздников особенная, яркая, звонкая и интересная.
Вот и в эти дни, когда уже по школам, садикам начались новогодние мероприятия, в библиотеке организовали новогоднюю тусовку. Устроили ее Баба-Яга (библиотекарь Алёна Викторова) и Кикимора (заведующий детской библиотекой Таиса Грикень), желая все переделать на свой, как им кажется, современный лад. Вот и приехала Баба-Яга на мотоцикле (самокат) со свистом и криком, на голове бандана, вся оборванная, в заплатках, в байкерских перчатках. А потом появилась и Кикимора. Кстати, очень стильная, яркая.
К всеобщему удовольствию мальчиков и девочек, учеников 1 "а" и 2 "а" классов Ивьевской средней школы, они развили кипучую деятельность по организации тусовки. Но ребятам были нужны именно Дед Мороз и Снегурочка. Только их по-настоящему ждет малышня в эти дни. Тем не менее, стоял смех и восторг от жизнерадостной нечисти, устроившей настоящий кавардак.
Но появилась Снегурочка, и тусовка начала потихоньку превращаться в добрый и теплый утренник. Вместе с внучкой Деда Мороза ребята играли, отгадывали загадки, пели, веселились. Присоединились к ним и лесные непрошенные гостьи, начали загадывать музыкально-танцевальные загадки.
Но, разве это новогоднее гулянье, если нет главного виновника Деда Мороза?! И все вместе стали звать его. Дед Мороз появился.
Все участвовали в новогодних конкурсах и играх, совершали символический прыжок в новый год.
Затем маленькие актеры, которых готовили заранее здесь же, в детской библиотеке, ученики 2 "а" класса Ивьевской средней школы, уже второй год являющиеся актерами на таких праздниках, показали спектакль "Как меня зовут?". Каждый из мальчиков и девочек чудесно сыграл свою роль, доставив зрителям большое удовольствие.
На этом празднике подводили и итоги конкурса на портрет Деда Мороза. Предпочтение отдавалось портретам, которые ребята рисовали без помощи взрослых. 8 мальчиков и девочек стали победителями. Именно они вместе с сотрудниками библиотеки поедут на представление в сказочный лес деревни Залейки, в усадьбу Деда Зимника и Бабы Завирухи. Следует отметить, что билеты для победителей на это прекрасное шоу подарил Ивьевский центр культуры и досуга (директор Светлана Александровна Ракеть).
Каждый из ребят, кто присутствовал на этой необычной тусовке, получил подарки от Деда Мороза и, конечно же, чудесное праздничное настроение. А напоследок было фото на память с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями.

В. ГУЛИДОВА.
Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запах хвои, вкус мандаринов и ожидание чуда - основные атрибуты Нового года. И чем старше мы становимся, тем больше хотим вернуть то настроение, которое...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российские санкции действуют против 60 предприятий из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика