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Оранжевое настроение. Как вырастить мандарины в офисе к Новому году

23.12.2019 15:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Оранжевое настроение. Как вырастить мандарины в офисе к Новому году
Владимир Сиверин / АиФ

Есть умельцы, которые умудряются делать это не только в домашних условиях. Растят вместо цветов в рабочих кабинетах.

Один из таких любителей гродненец Александр Родионов. Он уже лет пять выращивает мандарины в служебном кабинете. Сначала провел удачный эксперимент дома, затем добрался до работы. Первый урожай оказался скромным – всего три фрукта. Ну а сейчас мандариновое дерево адаптировалось к условиям его рабочего места и три раза в год дает урожай. К Новому 2020 году созрела очередная партия почти из двух десятков фруктов. Часть из них Александр великодушно раздал коллегам. Плоды оказались чуть менее сладкие, нежели магазинные, но зато более ароматные и сочные с тонким приятным привкусом.

Оранжевое настроение. Как вырастить мандарины в офисе к Новому году
Фото: АиФ/ Владимир Сиверин

 

Ловкость рук

Технология выращивания мандаринов не сложна и подвластна любому. Первое, что необходимо, - приобрести в цветочном магазине землю. Но только без торфа, ибо мандарины не любят кислой, пересохшей среды. Можно подготовить почву самостоятельно. Рецепт – две части перегноя, столько же лесной земли и одна часть песка. Потом замачиваем косточки съеденного мандарина, помещаем их во влажную тряпочку и ставим в тёплое место. Ткань не должна пересыхать. Когда семена набухнут и из них вылезут ростки, садим в трехлитровый горшок на глубину около 4 см.

Мандарин – теплолюбивое растение, не переносящее холод, поэтому содержать его следует при температуре не ниже 20°С. Выросшее мандариновое дерево следует постоянно опрыскивать водой, но не заливать, листья протирать от пыли. Расти оно будет много лет, но требует ежегодной пересадки в больший по объему горшок.

Оранжевое настроение. Как вырастить мандарины в офисе к Новому году
Фото: АиФ/ Владимир Сиверин

Безусловно, наличие плодов на дереве является самым желанным, но без прививки они не появятся. Из косточки растет пусть красивое, с ароматным цитрусовым запахом дерево, но плоды у него зеленые и очень кислые. Декорация, не больше. Поэтому тем, кто желает наслаждаться вкусом собственноручно выращенных в квартире и даже на работе мандаринов, следует приобрести на рынке сортовой черенок. Прививается он на молодое дерево толщиной с карандаш. Затем растение желательно накрыть хотя бы обрезанной пластиковой бутылкой, соорудив из нее мини-теплицу. Примерно через месяц начнёт расти новая ветка. Убираем теплицу и страховочную повязку, обрезаем дичок над прививкой и замазываем садовым варом. Остается дождаться урожая.

Оранжевое настроение. Как вырастить мандарины в офисе к Новому году
Фото: АиФ/ Владимир Сиверин

 

«Шар» позитива

Специалисты уверяют, что мандарины являются настоящей «витаминной бомбой». Способны полностью восполнить утраченные за осенне-зимний период витамины. Выступают в качестве противовоспалительного и жаропонижающего средства. Обладают антимикробным действием, благотворно влияют на пищеварение, предотвращают возникновение холестериновых бляшек, уменьшают отёчность. При этом не накапливают нитраты, поэтому подходят для диетического и лечебного питания. А еще мандарины укрепляют нервную систему и считаются отличным антидепрессантом.

Оранжевое настроение. Как вырастить мандарины в офисе к Новому году
Фото: АиФ/ Владимир Сиверин

 

Не лишне вспомнить и о самом оранжевом цвете. Он считается несущим радость и удовольствие, стремление к достижению и самоутверждение. Это колер энергии и силы, поднимающий самооценку и способствующий хорошему настроению. Великий немецкий поэт И.В. Гете считал его цветом теплоты и блаженства, раскаленного жара, накала и в то же время мягкого отблеска заходящего солнца. В общем, отменный мотиватор для трудовых и жизненных побед.

Оранжевое настроение. Как вырастить мандарины в офисе к Новому году
Фото: АиФ/ Владимир Сиверин

 

 
 
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Главный фрукт на новогоднем столе – мандарин. Приобрести их сегодня – не проблема, но куда приятнее самому вырастить к празднику.
 
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