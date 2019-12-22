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Строгие правила и проблемы с одноклассниками. В Японии дети отказываются ходить в школу
Источник материала: СТВ
В Японии дети оказываются ходить в школу, поскольку не могут найти общий язык со сверстниками и адаптироваться к строгим правилам.
Как
Детей, которые более 30 дней подряд прогуливают учебное заведение без уважительной причины, называют «футоко». В 2017 году их было около 145 тысяч, в 2018 – примерно 165 тысяч, в 2019 – почти 200 тысяч.
В Японии жизнь очень структурирована. В обществе принято в 3-4 года идти детский сад, затем – школа, после которой примерно в 22 года следует поступление в университет. До 30 лет принято вступать в брак, до 35 лет – заводить детей.
Некоторые мальчики и девочки считают, что таким образом они не проживут полноценную жизнь, и поэтому начинают отказываться от посещения школы. Чтобы такие ребята не сидели дома и не превращались в хикикомори, были созданы бесплатные школы, где детям помогают социализироваться.
В таких учебных заведениях нет строгих правил, уроки ученику назначаются индивидуально. Родители и работники школы договариваются о плане, по которому будет заниматься ребёнок.
В бесплатных школах больше внимания уделяется не образованию детей, а тому, чтобы у них была возможность подружиться с другими учениками. Хотя, разумеется, никакого принуждения к общению не происходит, ведь это может вызвать негативный эффект.
Поскольку возникла такая проблема, в настоящее время в Японии решается вопрос о внесении изменений в правила школ.
Кстати, недавно мы рассказывали о трёх самых дорогих школах.
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В Японии дети оказываются ходить в школу, поскольку не могут найти общий язык со сверстниками и адаптироваться к строгим правилам. Как сообщает BBC News, если ребёнок...
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