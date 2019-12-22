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Строгие правила и проблемы с одноклассниками. В Японии дети отказываются ходить в школу

23.12.2019 15:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Японии дети оказываются ходить в школу, поскольку не могут найти общий язык со сверстниками и адаптироваться к строгим правилам. 

Как сообщает BBC News, если ребёнок учится плохо, то в школе его дразнят одноклассники. Также существует ряд правил, в числе которых могут быть запрет на ношение колготок, требование красить волосы в чёрный цвет и другие. Поэтому ребята предпочитают отказаться от посещения уроков. 

Строгие правила и проблемы с одноклассниками. В Японии дети отказываются ходить в школу
Фото: instagram.com/az_trip_2018 

Детей, которые более 30 дней подряд прогуливают учебное заведение без уважительной причины, называют «футоко». В 2017 году их было около 145 тысяч, в 2018 – примерно 165 тысяч, в 2019 – почти 200 тысяч. 

Из-за школьных правил девочка боялась ходить в туалет и оказалась в больнице  

В Японии жизнь очень структурирована. В обществе принято в 3-4 года идти детский сад, затем – школа, после которой примерно в 22 года следует поступление в университет. До 30 лет принято вступать в брак, до 35 лет – заводить детей. 

Строгие правила и проблемы с одноклассниками. В Японии дети отказываются ходить в школу
Фото: instagram.com/az_trip_2018 

Некоторые мальчики и девочки считают, что таким образом они не проживут полноценную жизнь, и поэтому начинают отказываться от посещения школы. Чтобы такие ребята не сидели дома и не превращались в хикикомори, были созданы бесплатные школы, где детям помогают социализироваться. 

Строгие правила и проблемы с одноклассниками. В Японии дети отказываются ходить в школу
Фото: instagram.com/riariastar 

В таких учебных заведениях нет строгих правил, уроки ученику назначаются индивидуально. Родители и работники школы договариваются о плане, по которому будет заниматься ребёнок. 

Школьнице не разрешили сделать снимок с классом из-за цвета волос. И она получила индивидуальную фотосессию 

В бесплатных школах больше внимания уделяется не образованию детей, а тому, чтобы у них была возможность подружиться с другими учениками. Хотя, разумеется, никакого принуждения к общению не происходит, ведь это может вызвать негативный эффект. 

Строгие правила и проблемы с одноклассниками. В Японии дети отказываются ходить в школу
Фото: instagram.com/az_trip_2018 

Поскольку возникла такая проблема, в настоящее время в Японии решается вопрос о внесении изменений в правила школ. 

Кстати, недавно мы рассказывали о трёх самых дорогих школах. 

В таких учиться захотел бы, наверное, любой ребёнок – здесь подробнее

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В Японии дети оказываются ходить в школу, поскольку не могут найти общий язык со сверстниками и адаптироваться к строгим правилам.  Как сообщает BBC News, если ребёнок...
 
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