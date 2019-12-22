Безопасное использование пиротехнических изделий

Источник материала: Новости Дзержинска

Сейчас, в преддверии новогодних праздников, будьте особенно бдительными при использовании пиротехники. Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания и получения травмы

При покупке пиротехники помните:

- покупать пиротехнические изделия необходимо в специализированных магазинах и других торговых точках, где продают только сертифицированную продукцию;

- для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие подробной инструкции по применению на русском или белорусском языке, содержащей название завода изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования изделием.

Напоминаем о том, что продажа пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16 лет запрещена. Дети, к сожалению, чаще, чем взрослые становятся жертвами пиротехнических изделий. Большая часть травм из-за фейерверков происходит у детей 10-14 лет. Родителям обязательно нужно знать основные правила безопасности, чтобы защитить своих детей от трагичных последствий.















